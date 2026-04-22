Ông Phạm Nhật Vượng: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được

Sáng ngày 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT khẳng định VinFast sẽ mãi mãi là hãng xe xanh, xe điện. Vingroup đang nghiên cứu thêm những biện pháp, những công nghệ, ứng dụng để có thể kéo dài quãng đường nhưng không bao giờ quay lại làm xe xăng.

Về Xanh SM, ông Vượng chia sẻ, nhờ Xanh SM, VinFast mới trở thành số 1 của Việt Nam và sắp tới từng bước sẽ trở thành số 1 của các thị trường. Vingroup cũng đang có kế hoạch chuẩn bị IPO Xanh SM, sẽ mang lại giá trị khổng lồ cho hệ sinh thái. ﻿

Khi cổ đông bày tỏ về mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tin rằng nếu quyết liệt thì hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, ông cho rằng để làm được cần phải cả một hệ thống làm: Nhà nước làm, doanh nghiệp làm, người dân cùng chung tay vào.

Theo ông Vượng, nếu làm, nếu quyết tâm làm, nếu thúc đẩy và mọi người cùng chung tay thì chắc chắn làm được. Bởi vì kỳ tích của một quốc gia không thể chỉ một số người nào đó làm được, mà phải là toàn bộ đất nước cùng chung tay vào. Chúng ta phải đồng lòng, cùng nhau thì chắc chắn sẽ làm được.

“Tôi nghĩ rằng xuất phát điểm của chúng ta chưa cao, nên thực ra là cái tính khả thi của việc tăng trưởng cao là rất lớn. Chỉ có điều là phải nỗ lực thôi.” – Ông Vượng cho biết

﻿Ông Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được.

Một cổ đông đặt câu hỏi "Vingroup có thể làm một dự án là xây dựng lại giang sơn. Vingroup đứng ra quy hoạch toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các khu dân cư rồi khu công nghiệp, làm một lần cho mãi mãi, tầm nhìn là 1.000 năm. 10-20 năm nữa đường sắt có thể chạy với tốc độ 1.000 km/h, không phải mỗi lần làm lại phải đi giải tỏa để đền bù mất rất nhiều thời gian.”

Ông Phạm Nhật Vượng trả lời: “Anh nói làm tôi nhớ đến Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi: "Đánh một trận, sạch không kình ngạc, đánh hai trận, tan tác chim muông". Đấy không phải tầm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp, còn tầm có thể sắp xếp, thúc đẩy toàn bộ giang sơn là tầm của Chính phủ, tầm Nhà nước. Chúng tôi chỉ có thể tham gia hết sức vào việc đó, nỗ lực đóng góp hết sức”.

Năm 2025, các trụ cột của Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần đạt 331.838 tỷ đồng, tăng 75,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.065 tỷ đồng, tăng 109,7% so với năm 2024. Tập đoàn hoàn thành và vượt gần 11% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ở cả hai chỉ tiêu.﻿

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.﻿

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2026 ﻿GẤP 3 LẦN NĂM TRƯỚC

Năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.