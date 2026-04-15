Bạc tăng 5% vượt mốc 80 triệu đồng/kg, các hội nhóm đầu tư bắt đầu sôi động trở lại

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc trên thị trường quốc tế đã vượt ngưỡng 80 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 15/4, đánh dấu mức cao đáng chú ý sau khi tăng hơn 5% chỉ trong phiên trước đó. Động lực chính đến từ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt, qua đó làm giảm lo ngại về một cú sốc lạm phát liên quan đến giá năng lượng.

Thông tin từ thị trường cho thấy Washington và Tehran đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình sau khi vòng thương lượng trước đó đổ vỡ. Hai bên được cho là đang lên kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo trong thời gian tới. Diễn biến này giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại với các tài sản kim loại quý như bạc.

Diễn biến giá bạc thế giới trong thời gian qua.

Cùng lúc, giá dầu thô hạ nhiệt xuống dưới mốc 90 USD/thùng, trong khi chỉ số USD suy yếu về mức thấp nhất trong vòng 6 tuần. Đây là hai yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc, bởi đồng USD yếu thường khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, kỳ vọng về chính sách tiền tệ cũng đang thay đổi. Thị trường hiện nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường “chờ đợi và quan sát”, thay vì tiếp tục thắt chặt mạnh tay như trước. Điều này góp phần củng cố đà tăng của bạc trong ngắn hạn.

Diễn biến tích cực của thị trường thế giới nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. Sáng ngày 15/4, giá bạc Phú Quý 999 ghi nhận mức mua vào khoảng 80,6 triệu đồng/kg và bán ra hơn 83 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với phiên hôm qua, cao nhất trong gần 4 tuần gần đây.

Giá bạc thỏi trong nước vượt mốc 80 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, đà tăng này đã kéo theo sự sôi động trở lại của các hội nhóm đầu tư bạc trong nước. Sau một thời gian dài trầm lắng, lượng bài đăng mua bán, trao đổi đã tăng lên rõ rệt. Trước đó, thị trường gần như “đóng băng” khi nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá cao đầu năm rơi vào trạng thái “gồng lỗ”, hạn chế giao dịch và chấp nhận nắm giữ chờ hồi giá.

Trong giai đoạn giá giảm, chênh lệch mua – bán cũng thu hẹp đáng kể do lực cầu yếu, thậm chí nhiều thời điểm gần như không có người mua. Tuy nhiên, ngay khi giá bật tăng trở lại, tâm lý thị trường lập tức thay đổi. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay lại tìm kiếm cơ hội, trong khi những người đã “ôm hàng” trước đó cũng tranh thủ chốt lời hoặc cơ cấu lại danh mục.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng biến động của bạc vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu trong thời gian tới. Nếu căng thẳng Trung Đông thực sự hạ nhiệt và đồng USD tiếp tục suy yếu, kim loại này vẫn còn dư địa tăng giá. Ngược lại, bất kỳ cú sốc nào liên quan đến năng lượng hoặc lạm phát đều có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các yếu tố vĩ mô thay vì chỉ dựa vào biến động ngắn hạn của giá.