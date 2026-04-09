Giá bạc sáng nay giảm 4 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 73,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 76,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:53 ngày 9/4.

Giá bạc thỏi giảm mạnh 4 triệu đồng/kg so với mức đỉnh phiên hôm qua. Trước đó, việc Mỹ và Iran thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7/4 đã giúp giá bạc trong nước tăng vọt và vượt mốc quan trọng 80 triệu đồng/kg, tuy nhiên sự không ổn định của eo biển Hormuz đã khiến giá bạc sụt giảm trở lại.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống khoảng 73,7 USD/ounce vào sau những biến động mạnh trong phiên trước đó. Các nhà đầu tư cân nhắc về thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Trung Đông trong bối cảnh các cuộc đụng độ lẻ tẻ và sự bất ổn kéo dài về việc mở lại eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin rằng giao thông tàu chở dầu qua eo biển đã bị tạm dừng sau các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, trong khi một quan chức cấp cao của Iran cho biết ba điều khoản trong đề xuất ngừng bắn đã bị vi phạm.

Giá bạc Phú Quý liên tục biến động từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết eo biển có thể bắt đầu được mở lại khi ông dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Islamabad để đàm phán trực tiếp với Iran.

Giá dầu phục hồi nhẹ, và đồng đô la cùng lợi suất trái phiếu tăng nhẹ, tiếp tục gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý. Vào thứ Tư 8/4, giá bạc tăng vọt tới 6,3% sau thông báo ngừng bắn trước khi gần như mất hết mức tăng khi các nhà đầu tư chốt lời trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm.