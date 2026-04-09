Làm tự do: Vỡ mộng vì không chấm công, không ai quản

Nghe tới cụm từ “làm tự do” hay freelancer, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc không phải chấm công, không bị bó buộc giờ giấc, không phải nghe những cuộc họp kéo dài hay chịu áp lực từ cấp trên. Tất cả những điều này là đúng, không sai và từ đó, họ mặc định làm tự do là lựa chọn lý tưởng, chủ động và “tự do” đúng nghĩa.

Tuy nhiên, việc gì cũng có 2 mặt. Làm tự do hay freelancer cũng thế! Ngoài những “cái được” mà ai cũng thấy là những “tảng băng chìm” mà chỉ khi dấn thân vào con đường freelance, nhiều người mới nhận ra.

1. Tự do thời gian nhưng không thực sự “rảnh rỗi”

Không bị ràng buộc giờ làm không đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian hơn. Trên thực tế, nhiều người làm tự do phải làm việc vào bất kỳ lúc nào có thể, từ sáng sớm đến khuya muộn, thậm chí cả cuối tuần.

Khi công việc phụ thuộc vào deadline và khách hàng, khái niệm “giờ hành chính” gần như biến mất. Thay vì 8 tiếng mỗi ngày, có thể là 10-12 tiếng hoặc hơn. Thậm chí chẳng còn ranh giới giữa “giờ làm” và “giờ nghỉ” nữa.

2. Thu nhập không ổn định và khó dự đoán

Một trong những thực tế rõ ràng nhất của làm tự do là thu nhập không đều. Có những tháng công việc dồn dập, tiền về liên tục, nhưng cũng có giai đoạn “im ắng” kéo dài. Việc không có lương cố định khiến nhiều người luôn phải trong trạng thái lo xa, cân nhắc chi tiêu kỹ hơn. Áp lực không đến từ việc bị ép KPI, mà đến từ nỗi lo không biết tháng sau sẽ có đủ việc để duy trì thu nhập hay không.

3. Phải tự lo mọi thứ, không có “hệ thống” hỗ trợ

Khi làm trong một công ty, mọi thứ đã có sẵn: quy trình, đồng nghiệp hỗ trợ, bộ phận kế toán, nhân sự. Nhưng với người làm tự do, tất cả đều phải tự xoay xở. Từ tìm kiếm khách hàng, thương lượng hợp đồng, làm việc, đến xử lý thanh toán hay giải quyết tranh chấp, mọi khâu đều do một người đảm nhận. Điều này đòi hỏi không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn cả khả năng quản lý, giao tiếp và tự tổ chức công việc.

4. Áp lực vô hình từ sự “tự do”

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính sự tự do lại tạo ra áp lực riêng. Khi không có ai giám sát, việc duy trì kỷ luật cá nhân trở thành một thử thách lớn. Không ít người rơi vào trạng thái trì hoãn, làm việc thiếu nhịp độ, rồi sau đó lại phải “chạy nước rút” để kịp deadline.

Ngược lại, cũng có người làm việc quá mức vì sợ bỏ lỡ cơ hội, dẫn đến kiệt sức. Không có ranh giới rõ ràng giữa công việc và nghỉ ngơi khiến việc cân bằng trở nên khó khăn hơn tưởng tượng.

5. Cô đơn trong hành trình làm việc

Đây là sự thật được nhắc đến khi làm tự do: Sự thiếu kết nối. Không có đồng nghiệp để trao đổi, không có môi trường tập thể để chia sẻ hay học hỏi trực tiếp, nhiều người dần cảm thấy bản thân như thể đang bị cô lập.

Những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ở văn phòng, những lần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc,... - những điều tưởng như nhỏ nhặt lại chính là yếu tố giúp duy trì tinh thần lâu dài. Khi làm việc một mình quá lâu, cảm giác thiếu động lực và giảm hứng thú là điều dễ xảy ra.

Làm tự do không phải là một lựa chọn sai, nhưng cũng không phải là con đường dễ dàng như vẻ ngoài của nó. Sự linh hoạt và chủ động là những điểm cộng rõ ràng, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm lớn hơn với chính mình. Hiểu rõ những mặt trái không phải để chùn bước, mà để chuẩn bị tốt hơn. Khi có sự chuẩn bị về kỹ năng, tài chính và tâm lý, “tự do” mới thực sự trở thành một lựa chọn bền vững, thay vì chỉ là một giấc mơ đẹp trên mạng xã hội.