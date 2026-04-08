Tỉ phú Việt “bỏ túi” hàng tỉ USD trong phiên chứng khoán tăng sốc

Trong phiên giao dịch 8-4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận sự bùng nổ cả về điểm số lẫn thanh khoản khi nhận hàng loạt tin tốt, đó là xung đột ở Trung Đông hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tiếp đến là FTSE đã chính thức xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ tháng 9-2026.

Kết phiên, VN-Index tăng tới 79 điểm, lên 1.756 điểm - mức cao nhất trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Chỉ tính riêng trên sàn HoSE, có tới 322 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó 25 mã tăng kịch biên độ (trần 7%), cho thấy tâm lý nhà đầu tư rất tích cực.

Đà tăng mạnh của thị trường cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể tài sản của nhiều tỉ phú USD trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo cập nhật của Forbes chiều 8-4, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tăng thêm 1,3 tỉ USD, lên 25,7 tỉ USD, xếp thứ 94 trong danh sách người giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Động lực tăng trưởng đến từ diễn biến tăng trần của hai cổ phiếu VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes), lần lượt lên 153.400 đồng và 123.000 đồng/cổ phiếu.

Có tới 322 mã cổ phiếu tăng giá trong phiên 8-4

Với mức tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục nới rộng khoảng cách với tỉ phú Indonesia Prajogo Pangestu (xếp thứ 117 thế giới), qua đó củng cố vững chắc vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Không chỉ tỉ phú Vượng, các thành viên trong gia đình cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể. Cụ thể, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup tăng hơn 194 triệu USD, lên 2,7 tỉ USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup tăng 135 triệu USD, với giá trị đạt 1,9 tỉ USD.

Ở vị trí tỉ phú giàu thứ hai Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet Air, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank, ghi nhận tài sản tăng hơn 126 triệu USD, đạt 4 tỉ USD.

Diễn biến này gắn với đà tăng của cổ phiếu VJC (tăng 3,67%) và HDB (tăng gần 5%), đưa bà Thảo lên vị trí 1.048 thế giới.

Tương tự, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, cũng được hưởng lợi từ thị trường khi tài sản tăng thêm 117 triệu USD, lên 2,8 tỉ USD (xếp thứ 1.477 toàn cầu), trong bối cảnh cổ phiếu HPG tăng hơn 4%.

Trong nhóm ngân hàng, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, ghi nhận tài sản tăng 107 triệu USD, đạt 2,2 tỉ USD nhờ cổ phiếu TCB tăng trần, qua đó xếp thứ 1.879 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Ngân hàng VPBank, cũng nâng tổng tài sản lên 1,2 tỉ USD, tăng 76,5 triệu USD, xếp thứ 3.120 toàn cầu.

Ở nhóm tiêu dùng, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, sở hữu khối tài sản 1,1 tỉ USD, tăng 35 triệu USD, đứng thứ 3.165 trong danh sách người giàu nhất thế giới.