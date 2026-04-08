Chuyên gia: Những người mua nhà sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ gặp khó khăn

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, quý I/2026, giá đất nền tại Hà Nội giảm khoảng 4% so với cuối năm trước, trong khi giá nhà riêng tại TPHCM cũng giảm khoảng 2%.

Diễn biến này phản ánh áp lực lên các sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực vẫn duy trì tích cực, thể hiện qua lượng tìm kiếm chung cư tại Hà Nội tăng 50% sau Tết, còn nhu cầu nhà riêng tại TPHCM tăng 36%.

Trong bối cảnh vàng biến động mạnh và thị trường tài chính nhiều rủi ro, câu hỏi “giữ tiền ở đâu” tiếp tục được đặt ra. Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, mỗi kênh đầu tư đều có chu kỳ riêng, song dữ liệu 10 năm cho thấy bất động sản duy trì mức tăng trưởng ổn định và ít biến động hơn so với vàng hay chứng khoán.

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn trình bày về những chỉ số biến động của thị trường tại họp báo

“Bất động sản là kênh tích lũy giá trị bền vững nhờ nhu cầu ở thực, sự phát triển hạ tầng và quá trình đô thị hóa dài hạn,” ông Dương nhấn mạnh.

Đánh giá thêm ở góc nhìn dữ liệu và chu kỳ thị trường, ông Bạch Dương cho biết đơn vị thường dựa trên dữ liệu quá khứ để dự báo xu hướng tương lai, đồng thời nhận định bất động sản luôn vận động theo chu kỳ “tăng trưởng - điều chỉnh và phục hồi”.

Theo ông, năm 2026, thị trường đang bước vào giai đoạn “củng cố”, khi niềm tin dần được khôi phục nhưng không còn tăng trưởng đồng đều ở mọi phân khúc.

“Thị trường sẽ có sự chọn lọc rõ rệt. Những phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư, nhà riêng có khả năng phục hồi tốt hơn. Đặc biệt, các dự án đến từ chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch, đảm bảo tiến độ và mang lại giá trị thực cho cư dân sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút người mua”, ông nói.

Theo ông, những biến động hiện tại - từ lãi suất đến yếu tố địa chính trị hay giá năng lượng, nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn. Nhưng chính những yếu tố này lại đóng vai trò như một “bộ lọc”, giúp thị trường loại bỏ những sản phẩm kém chất lượng và những nhà đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay.

“Những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, đây là cơ hội cho những người có tài chính ổn định hoặc có nhu cầu ở thực tiếp cận sản phẩm tốt với mức giá hợp lý hơn”, ông nói.

Không chỉ phân hóa theo phân khúc, thị trường còn có sự khác biệt rõ giữa các khu vực. Một số địa phương vẫn duy trì sức hút dòng tiền, trong đó Đà Nẵng được nhắc đến như điểm sáng khi ghi nhận nhu cầu đầu tư tăng ở nhiều loại hình, từ nhà ở, đất nền đến bất động sản du lịch.

Trong bối cảnh đó, theo ông Bạch Dương, cơ hội trên thị trường không biến mất mà đang “đổi chủ” từ những người chạy theo sóng ngắn hạn sang những người có tầm nhìn dài hạn và khả năng tài chính vững vàng.

“Thị trường đang chọn lọc mạnh hơn bao giờ hết. Và cơ hội sẽ thuộc về những người hiểu rõ mình đang mua gì, vì nhu cầu gì, thay vì chỉ kỳ vọng vào tăng giá”, ông nhấn mạnh.