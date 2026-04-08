Công văn mới của Cục thuế: Không phải cứ lỗ là bị ‘sờ gáy’, vấn đề là bạn có giải thích được không?

Theo tinh thần Công văn 1927/CT-KTr của Cục Thuế, không phải “cứ lỗ là bị kiểm tra”. Cơ quan thuế không nhắm vào tất cả doanh nghiệp lỗ, mà tập trung vào những trường hợp không giải trình được nguyên nhân thua lỗ.

Danh sách kiểm tra năm nay vẫn tập trung vào nhóm doanh nghiệp “lỗ kéo dài, lãi mỏng”. Tuy nhiên điều đáng chú ý không chỉ nằm ở các chỉ tiêu quen thuộc này, mà là ở cách cơ quan thuế tiếp cận dữ liệu. Thay vì nhìn vào các con số đơn lẻ, việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở phân tích tổng thể mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và dòng tiền.

Thực tế, việc kinh doanh lỗ là bình thường nếu xuất phát từ các yếu tố hợp lý như chi phí tăng, đầu tư mở rộng hoặc biến động thị trường. Vấn đề chỉ phát sinh khi số liệu thiếu minh bạch, không có căn cứ rõ ràng hoặc có dấu hiệu bất thường.

Công văn của Cục thuế nêu rõ cần kiểm tra tính hợp lý của doanh thu, chi phí, đặc biệt là các khoản chi lớn, bất thường. Ngoài ra cần đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu và chi phí đầu vào tương ứng.

Trong quá trình kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng cần lưu ý kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn; chi phí dịch vụ nội bộ tập đoàn như: chi phí dịch vụ trung tâm, chi phí dịch vụ kỹ thuật, chi phí hỗ trợ quản lý, chi phí bản quyền, nhượng quyền thương mại.... đảm bảo phù hợp bản chất giao dịch độc lập và góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, kiểm tra, rà soát kỹ các hợp đồng mua - bán hàng hóa với các bên có quan hệ liên kết, đảm bảo nguyên tắc độc lập trong việc xác định giá mua, giá bán hàng hóa.

Nói cách khác, không phải “lỗ” là rủi ro, mà “không giải thích được vì sao lỗ” mới là điều khiến doanh nghiệp bị chú ý. Vì vậy, điều quan trọng nhất là minh bạch tài chính và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để chứng minh việc doanh nghiệp thua lỗ, hay lãi mỏng là đúng với tình hình kinh doanh thực tế.