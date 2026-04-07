Cú lừa tuyển dụng: Công ty cắt giảm nhân sự nhưng vẫn tuyển thêm người làm 2 tháng, thử việc xong đuổi luôn

Trong bối cảnh làn sóng sa thải vẫn đang tiếp diễn, chúng ta chẳng còn lạ gì với việc các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ thông báo cắt giảm nhân sự. Dù đó là điều không ai mong muốn, nhưng đến giờ này, cũng không còn là chuyện bất ngờ.

Nhưng nếu vấn đề chỉ đơn giản là công ty tái cấu trúc, thu hẹp quy mô nên cần giảm số lượng nhân sự, thì chẳng ai nói làm gì! Đằng này, họ vừa lên kế hoạch sa thải, lại vừa đăng tin tuyển dụng, như thể đang cố “giăng bẫy” đánh lừa người lao động.

Đó chính là câu chuyện và trải nghiệm đáng buồn của Jeevan - Một nhân viên trong ngành công nghệ.

Chia sẻ của anh khiến cộng đồng mạng dậy sóng, không chỉ vì cú sốc mất việc, mà còn bởi cảm giác bị “lừa” ngay từ khi bước chân vào công ty. Điều khiến anh bức xúc không phải là việc bị sa thải, mà là sự thật cay đắng phía sau: Quyết định cắt giảm cả đội ngũ của anh đã được lên kế hoạch từ 10 tháng trước cả khi anh được tuyển dụng.

Choáng váng vì bị lừa!

Khi ứng tuyển vào công ty này, như bao người trẻ khác, Jeevan tin vào những gì được vẽ ra trong buổi phỏng vấn: Một tầm nhìn rõ ràng, một đội ngũ đang phát triển và cơ hội để đóng góp lâu dài. Anh dốc toàn bộ thời gian và năng lượng cho công việc, làm việc với cường độ cao, sẵn sàng cống hiến hết mình để chứng minh giá trị bản thân trong giai đoạn thử việc.

Thế nhưng, mọi thứ kết thúc đột ngột. Chỉ vài ngày trước khi hoàn tất 2 tháng thử việc, Jeevan bất ngờ bị cho nghỉ việc. Không có dấu hiệu báo trước, không có lộ trình chuyển tiếp, anh bị yêu cầu rời khỏi công ty ngay lập tức. Quyền truy cập vào hệ thống bị cắt, các tài khoản làm việc bị vô hiệu hóa và anh được “hộ tống” ra khỏi văn phòng trong tình trạng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cú sốc đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trong buổi trao đổi cuối cùng với nhà sáng lập, Jeevan nhận được một thông tin khiến anh choáng váng: Ban lãnh đạo đã bàn bạc về việc giải thể đội của anh từ 10 tháng trước. Điều đó có nghĩa là ngay từ khi Jeevan còn đang tham gia phỏng vấn, công ty đã biết rằng bộ phận này kiểu gì cũng bị “xóa sổ”.

Thông tin này khiến toàn bộ trải nghiệm của Jeevan bị đảo lộn. Những gì anh từng tin tưởng, từ lời hứa về tầm nhìn phát triển, định hướng dài hạn cho đến cơ hội nghề nghiệp, giờ đây trở nên vô nghĩa. Anh nhận ra mình không chỉ bị sa thải, mà còn bị đặt vào một vị trí ngay từ đầu đã không có tương lai. Cảm giác bị lợi dụng dần thay thế cho nỗi buồn mất việc.

Theo chia sẻ của Jeevan, trong suốt thời gian làm việc, đội ngũ của anh liên tục bị thúc ép phải tạo ra kết quả nhanh chóng, dù không được cung cấp đầy đủ nguồn lực hay thời gian để hiểu sâu về công việc. Việc thiếu chuyển giao kiến thức và định hướng rõ ràng khiến họ luôn ở trong trạng thái “chạy đua” với kỳ vọng. Nhưng trớ trêu thay, chính những áp lực đó lại được dùng như lý do để đánh giá hiệu suất không đạt yêu cầu. Khi kết quả không như mong muốn, họ trở thành những người phải chịu trách nhiệm, dù nền tảng ban đầu đã có vấn đề.

Từ góc nhìn của Jeevan, đây không đơn thuần là một quyết định kinh doanh. Anh cho rằng đó là một cách vận hành mang tính tính toán, nơi nhân sự được tuyển vào để giải quyết nhu cầu ngắn hạn, rồi nhanh chóng bị loại bỏ khi không còn cần thiết. Anh gọi điều này là “sự phá sản về đạo đức” - một cụm từ thể hiện rõ sự thất vọng và mất niềm tin của mình.

Đạo đức tuyển dụng ở đâu?

Điều khiến câu chuyện của Jeevan gây chú ý không chỉ là tình huống cá nhân, mà còn vì nó phản ánh một thực tế đáng lo ngại trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.

Khi tốc độ tăng trưởng được đặt lên hàng đầu, các quyết định nhân sự đôi khi bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Việc tuyển dụng có thể không còn gắn với chiến lược dài hạn, mà chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn, thậm chí mang tính thử nghiệm. Trong bối cảnh đó, người lao động dễ trở thành một “con tốt” và buộc phải chịu thiệt.

Jeevan cho biết anh đã nhận được một khoản hỗ trợ sau khi bị sa thải, nhưng điều đó không thể bù đắp cho những gì anh mất đi. Không chỉ là thu nhập, mà còn là thời gian, cơ hội và cả niềm tin vào môi trường làm việc. Khoảng trống trong sự nghiệp, áp lực tâm lý và cảm giác bị phản bội là những hệ quả không thể đo đếm bằng tiền.

Câu chuyện của Jeevan nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự đồng cảm từ nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Không ít ý kiến cho rằng trong một thị trường lao động ngày càng biến động, việc sa thải có thể là điều khó tránh, nhưng sự minh bạch và trung thực trong tuyển dụng là điều tối thiểu mà doanh nghiệp cần đảm bảo. Khi một công ty đã biết trước một vị trí không có tương lai, việc tiếp tục tuyển người vào vị trí đó không chỉ là quyết định thiếu trách nhiệm, mà còn làm xói mòn niềm tin của người lao động.

Với Jeevan, trải nghiệm này là một bài học đắt giá. Anh nhận ra rằng không phải mọi lời hứa trong buổi tuyển dụng đều phản ánh thực tế, và người lao động cần thận trọng hơn trong việc đánh giá cơ hội nghề nghiệp. Nhưng đồng thời, câu chuyện của anh cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho các doanh nghiệp: Liệu có đáng để đánh đổi sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp chỉ để đổi lấy những con số về mặt tăng trưởng?

Đương nhiên, câu chuyện của Jeevan thể phản ánh toàn bộ thực trạng của thị trường lao động nói chung và thị trường lao động trong bối cảnh “bão sa thải” nói riêng. Nhưng nó cũng phần nào cho thấy ranh giới giữa cơ hội và rủi ro ngày càng mong manh. Và khi những câu chuyện như vậy tiếp tục xuất hiện, niềm tin - thứ vốn là nền tảng của mọi mối quan hệ, có lẽ sẽ trở thành thứ khiến người ta bị tổn thương nhiều nhất.

(Nguồn: NDTV)