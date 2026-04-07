Giá vàng hôm nay, 7-4: Biến động khó lường

Giá vàng hôm nay bật tăng

Trong phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng nay, 7-4, giá vàng thế giới có lúc giảm xuống mức thấp nhất là 4.640 USD/ounce. Tuy nhiên, tại vùng giá này, lực mua bất ngờ gia tăng, giúp giá kim loại quý này nhanh chóng phục hồi.

Đến 6 giờ ngày 7-4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.661 USD/ounce.

Tuy nhiên, đến 6 giờ 30, giá vàng đã thu hẹp đà tăng chỉ còn 4.655 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc tăng nhẹ 0,13 USD, giao dịch sắp xỉ 73 USD/ounce.

Động lực hỗ trợ giá vàng hôm nay đến từ hoạt động mua vào dựa trên tín hiệu kỹ thuật từ một số nhà đầu tư, cùng với nhu cầu trú ẩn vốn an toàn trước căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông. Dù vậy, đà tăng của giá vàng bị hạn chế phần nào khi chỉ số chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đêm qua tăng điểm.

Báo cáo việc làm tích cực của Mỹ công bố vào cuối tuần trước cũng đang tạo áp lực lên giá vàng. Dữ liệu này củng cố quan điểm những người ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt, giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy FED kiên quyết giữ lãi suất cao sẽ gây áp lực giảm giá vàng trở lại.

Trong nước, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào, 173,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch vàng ở mức 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.