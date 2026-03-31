Đi làm mà thái độ thế này: Đừng hỏi vì sao đồng nghiệp chán, sếp chê còn bản thân thì không thăng tiến nổi

Có những người đi làm nhiều năm nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ”, trong khi người khác lại thăng tiến một cách ổn định. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở năng lực chuyên môn hay cơ hội, mà đến từ thái độ: Thái độ với công việc, thái độ với đồng nghiệp, thái độ khi bị phàn nàn chê trách...

Thực tế, thái độ không chỉ ảnh hưởng đến cách một người hoàn thành công việc, mà còn quyết định cách họ được nhìn nhận, tin tưởng và trao cơ hội. Có những kiểu suy nghĩ và hành xử tưởng chừng vô hại, nhưng nếu duy trì lâu dài, lại vô tình trở thành rào cản lớn nhất trên con đường thăng tiến.

1. Chỉ làm đúng phần việc của mình, không bao giờ hỗ trợ ai

Đây là kiểu thái độ phổ biến: Hoàn thành công việc được giao, không sai sót, và cũng không bao giờ chủ động hỗ trợ đồng đội. Thoạt nhìn, đây là sự “an toàn”, nhưng về lâu dài lại khiến một người trở nên mờ nhạt.

Trong môi trường làm việc, cơ hội thường đến với những ai sẵn sàng bước thêm một bước: đề xuất giải pháp, hoặc chủ động học hỏi điều mới. Khi chỉ làm vừa đủ, người ta vô tình tự đóng khung mình trong một vai trò cố định, khó tạo được dấu ấn để được cân nhắc cho những vị trí cao hơn.

2. Ngại thay đổi, luôn muốn giữ mọi thứ như cũ

Công việc ngày nay liên tục thay đổi, từ quy trình, công nghệ đến cách vận hành. Tuy nhiên, có những người luôn cảm thấy khó chịu khi phải thích nghi với cái mới. Họ thích cách làm quen thuộc, dù không còn hiệu quả, và thường phản ứng chậm với những thay đổi.

Thái độ này khiến họ dần tụt lại phía sau mà không nhận ra. Trong khi đó, những người sẵn sàng thử nghiệm, học hỏi và cập nhật liên tục lại nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Sự linh hoạt không chỉ là kỹ năng, mà còn là thái độ quyết định khả năng đi xa trong sự nghiệp.

3. Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh

Khi gặp vấn đề, có người sẽ tìm cách cải thiện, nhưng cũng có người lập tức viện dẫn lý do: công việc quá tải, đồng nghiệp không hợp tác, sếp khó tính… Việc nhìn nhận hoàn cảnh là cần thiết, nhưng nếu dừng lại ở đó, mọi thứ sẽ không thay đổi.

Thái độ đổ lỗi khiến một người mất đi cơ hội phát triển nội tại, vì họ không nhìn thấy phần trách nhiệm của mình trong vấn đề. Ngược lại, những người tiến bộ thường đặt câu hỏi: “Mình có thể làm gì tốt hơn?” Chính cách suy nghĩ này giúp họ liên tục cải thiện và dần trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt người khác.

4. Làm việc theo cảm hứng, thiếu kỷ luật ổn định

Có những ngày làm việc rất hiệu quả, nhưng cũng có những ngày trì hoãn, thiếu tập trung. Việc phụ thuộc vào cảm hứng khiến hiệu suất công việc trở nên thất thường. Trong môi trường chuyên nghiệp, sự ổn định quan trọng không kém sự sáng tạo.

Một người có thể không quá xuất sắc, nhưng nếu luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, họ vẫn được đánh giá cao. Ngược lại, người làm việc “lúc tốt lúc không” sẽ khó tạo được sự tin tưởng lâu dài. Kỷ luật không phải là sự gò bó, mà là nền tảng giúp năng lực được duy trì và phát huy đều đặn.

5. Ngại thể hiện quan điểm và đóng góp ý kiến

Nhiều người chọn cách im lặng trong các cuộc họp hoặc khi thảo luận, vì sợ sai, sợ bị đánh giá. Tuy nhiên, việc không bày tỏ quan điểm cũng đồng nghĩa với việc tự loại mình khỏi quá trình ra quyết định.

Trong công việc, giá trị không chỉ nằm ở việc hoàn thành nhiệm vụ, mà còn ở khả năng đóng góp góc nhìn, ý tưởng và giải pháp. Một người dù làm tốt nhưng luôn im lặng sẽ khó được nhìn nhận như một nhân tố có thể dẫn dắt hoặc đảm nhận vai trò lớn hơn. Ngược lại, việc chủ động chia sẻ suy nghĩ ngay cả khi chưa hoàn hảo, lại là cách để thể hiện sự tham gia và trách nhiệm.

Thái độ là thứ khó đo lường, nhưng lại dễ cảm nhận. Nó thể hiện qua cách một người phản ứng với áp lực, thay đổi, và cả những điều nhỏ nhặt trong công việc hằng ngày. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng việc nhận ra những thái độ chưa phù hợp và điều chỉnh kịp thời chính là bước quan trọng để phát triển.

Thăng tiến không phải lúc nào cũng đến từ những bước nhảy lớn, mà thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cách suy nghĩ và hành động. Khi một người chủ động hơn, linh hoạt hơn, kỷ luật hơn và dám thể hiện hơn, con đường phía trước tự nhiên cũng trở nên rộng mở hơn.