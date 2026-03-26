Ngày làm 10 tiếng, lương được 9 triệu: Cách cô gái 26 tuổi chi tiêu khiến nhiều người lo lắng

Tiền thuê nhà, tiện điện nước phí dịch vụ, tiền ăn uống, đi lại,... nói chung là đủ thứ phải chi, trong khi lương cứ “dậm chân” mãi ở con số 9 triệu/tháng. Vậy thôi là đủ hiểu tình hình căng thẳng thế nào.

Đó là trạng thái hiện tại của cô gái sinh năm 2000 trong câu chuyện dưới đây. Nhìn cách cô xoay sở chi tiêu với ngân sách 9 triệu/tháng, còn cố gắng gửi cho bố mẹ ở quê 1 triệu/tháng, nhiều người bày tỏ băn khoăn, lo lắng: Như vậy cuộc sống ở thành phố có chắc ổn không?

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Với mức lương 9 triệu, các khoản chi cố định hàng tháng của cô gái này có thể tóm tắt như sau:

- Tiền thuê nhà cùng các chi phí đi kèm: 2,5 triệu

- Tiền xăng: 500 nghìn

- Tiền ăn (bao gồm tiền mua rau ở thành phố và tiền gửi về quê nhờ bố mẹ mua thực phẩm): 2 triệu

- Tiền giao lưu bạn bè/đồng nghiệp, hiếu hỷ: 1 triệu

- Tiền gửi về quê cho bố mẹ: 1 triệu

Bằng cách cắt giảm tối đa chi phí mua sắm, hưởng thụ cuộc sống hoặc đầu tư cho bản thân, tổng chi tiêu hàng tháng của cô dừng lại ở con số 7 triệu. Vẫn còn dư được 2 triệu nhưng vẫn chưa thể yên tâm.

Nhiều người đồng tình rằng chi tiêu thế này đã quá tối giản, chẳng cắt giảm được nữa. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là tăng thu nhập.

“Tiền ăn cả tháng có 2 triệu, kể cả là nhờ bố mẹ mua đồ ở quê gửi lên thì mình vẫn thấy ít quá. Tại giờ giá thực phẩm ở quê với ở thành phố nó cũng chẳng chênh lệch nhiều. Ngày làm tận 10 tiếng mà ăn uống như vậy, tính ra chưa đến 70k/ngày, sợ không đảm bảo sức khỏe mà làm ấy chứ” - Một người băn khoăn.

“Ở độ tuổi còn trẻ như em, em nên trau dồi kiến thức, chuyên môn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thì càng tốt, vì đó là nền tảng để sau này em tìm được vị trí cao hơn (có thể ở môi trường tốt hơn). Nếu vị trí hiện tại, em học hỏi được nhiều nhưng em cảm thấy lương 9 triệu không cao, thì em nên tiếp tục công việc hiện tại, và tìm thêm việc phụ ngoài giờ hành chính chứ không nên nhảy việc quá nhiều trong khi kinh nghiệm vài 3 năm chưa đủ vượt trội so với nhiều ứng viên khác” - Một người khuyên.

“Chi tiêu thế này thì có gì mà góp ý nữa đâu. Nếu có thì mình nghĩ tăng tiền ăn lên, ăn uống phải đủ chất, chăm sóc sức khỏe thì mới có sức mà làm lụng kiếm tiền. Tính ra 1 tháng, bạn này gói gọn chi tiêu trong 6 triệu, ở thành phố vậy thì bí bức lắm, tiền bạc là 1 chuyện, còn tinh thần nữa ấy” - Một người bình luận.

“Sinh năm 2000 thì chắc cũng ra trường 4-5 năm rồi. Nếu em làm mảng kế toán nội bộ thì anh không dám chắc, nhưng nếu làm mảng thuế thì hiện tại rất nhiều công ty đang tuyển với mức lương từ 12-15 triệu/tháng mà. Cân nhắc học thêm để thay đổi công việc xem sao, chứ lương 9 triệu mà ngày làm 10 tiếng rồi thì cũng làm gì còn thời gian làm thêm kiếm tiền nữa” - Một người khuyên.

Làm sao thoát cảnh lương thấp?

1. Tăng giá trị bản thân trước khi đòi tăng lương

Nhiều người mắc kẹt ở mức lương thấp không phải vì họ làm chưa chăm, mà vì giá trị họ tạo ra chưa đủ khác biệt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thay vì chỉ hoàn thành công việc được giao, hãy chủ động học thêm kỹ năng giúp bạn giải quyết vấn đề tốt hơn hoặc nhanh hơn người khác. Có thể là kỹ năng chuyên môn sâu hơn, hoặc những kỹ năng bổ trợ như giao tiếp, phân tích, quản lý thời gian. Khi bạn trở thành người “khó thay thế”, mức lương sẽ không còn là con số bị ép mà là kết quả tự nhiên của giá trị bạn mang lại.

2. Đừng chỉ làm việc, hãy chọn đúng việc

Có những công việc dù bạn cố gắng đến đâu, khả năng thăng tiến, tăng lương vẫn gần như vô vọng. Nếu bạn nhận ra mình đang ở trong môi trường như vậy, điều cần làm không phải là cố gắng hơn nữa mà là cân nhắc chuyển hướng. Hãy quan sát thị trường: ngành nào đang phát triển, kỹ năng nào đang được trả lương cao hơn. Việc chuyển sang một lĩnh vực có “biên độ tăng trưởng” tốt đôi khi giúp bạn cải thiện thu nhập nhanh hơn nhiều so với việc bám trụ ở một công việc ít cơ hội.

3. Tận dụng thời gian ngoài giờ để tạo thêm nguồn thu

Chỉ trông chờ vào một nguồn thu nhập duy nhất rất khó để bứt phá.

Nếu công việc chính chưa thể mang lại mức lương như mong muốn, bạn có thể tận dụng thời gian ngoài giờ để thử thêm những cách kiếm tiền khác: làm freelance, bán hàng online, hoặc phát triển một kỹ năng có thể kiếm tiền. Không cần làm quá nhiều ngay từ đầu, chỉ cần bắt đầu nhỏ nhưng đều đặn, bạn sẽ dần tạo ra một dòng tiền bổ sung giúp giảm áp lực tài chính.

4. Biết cách nói về giá trị của mình

Có một thực tế là nhiều người làm tốt nhưng không biết “thể hiện” điều đó, dẫn đến việc bị trả lương thấp hơn khả năng. Hãy học cách ghi nhận kết quả công việc của mình một cách rõ ràng: bạn đã giúp công ty tiết kiệm bao nhiêu chi phí, tăng bao nhiêu doanh thu, hay cải thiện hiệu suất ra sao. Khi có dữ liệu cụ thể, việc đề xuất tăng lương hoặc tìm cơ hội mới sẽ trở nên thuyết phục hơn, thay vì chỉ nói chung chung rằng bạn “làm rất chăm”.

Thoát khỏi mức lương thấp không phải là chuyện một sớm một chiều. Đó là quá trình kết hợp giữa nâng cao năng lực, chọn đúng hướng đi và quản lý tốt những gì mình đang có. Khi bạn kiên trì làm đúng những điều này, thu nhập sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.