Chứng khoán Việt trước bước ngoặt lớn

Nhưng cơ hội chỉ là bước đầu, thách thức giữ dòng tiền và nâng chất thị trường mới là điều quyết định

Thị trường chứng khoán (TTCK) đã bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 8-4 sau khi FTSE Russell chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9-2026; cùng với đó là tín hiệu chiến sự Trung Đông hạ nhiệt đã đánh tan tâm lý lo ngại của giới đầu tư.

Tăng điểm mạnh trong một năm

Trong phiên giao dịch, nhờ sự lạc quan của dòng tiền, chỉ số VN-Index đã duy trì đà tăng trong suốt thời gian giao dịch và đóng cửa ở mức gần như cao nhất phiên. Cụ thể, VN-Index tăng ấn tượng 79,01 điểm, tương đương mức tăng 4,71%, chính thức vươn lên mốc 1.756,55 điểm. Đây là phiên có biên độ tăng điểm mạnh mẽ nhất kể từ thời điểm thị trường tạo "đáy thuế quan" vào tháng 4-2025 cho đến nay. Dữ liệu lịch sử cho thấy ngay cả trong phiên phục hồi rất mạnh ngày 10-4-2025, VN-Index cũng chỉ ghi nhận mức tăng 74,04 điểm.

Giới đầu tư đang tỏ ra hào hứng với kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thanh khoản thị trường phiên này có sự gia tăng mạnh mẽ, cho thấy tâm lý sẵn sàng giải ngân của nhà đầu tư sau chuỗi ngày đứng ngoài quan sát. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 1,23 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch lên tới 33.371,55 tỉ đồng.

Sự đồng thuận của thị trường được thể hiện rõ nét qua độ rộng áp đảo của phe mua. Riêng trên sàn HoSE đã ghi nhận tới 322 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có 25 mã tăng kịch biên độ (đạt mức trần 7%). Bên cạnh đó, số lượng các mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng từ 3% trở lên cũng chiếm tỉ lệ rất lớn trên bảng điện tử.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hoàn thành tốt vai trò trụ cột dẫn dắt xu hướng. Chỉ số VN30 tăng vọt 90,05 điểm, khép lại tại mốc 1.931,01 điểm với quy mô thanh khoản đạt hơn 18.822 tỉ đồng. Dòng tiền tập trung cao độ vào các nhóm ngành có độ nhạy với kỳ vọng phục hồi như chứng khoán và bất động sản.

Sự khởi sắc cũng đồng pha trên các sàn còn lại khi HNX-Index nhích thêm 6,62 điểm lên mức 253,32 điểm và UPCoM-Index tăng 2,41 điểm để khép lại ở mức 128,05 điểm.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sau đợt rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại TTCK tháng 3-2026, tổ chức FTSE Russell đánh giá việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2026 đã thiết lập khuôn khổ pháp lý bảo đảm khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với TTCK Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch.

Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng cho chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ bắt đầu triển khai từ thứ hai, ngày 21-9-2026. Lộ trình này trải qua 4 đợt và sẽ hoàn tất vào tháng 9-2027.

"Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với TTCK Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu" - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận.

Thu hút các quỹ quy mô lớn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhấn mạnh thông tin nâng hạng thị trường không mới nhưng vẫn mang lại những giá trị nhất định. "Đây là cú hích tâm lý đối với nhà đầu tư toàn cầu và trong nước. Trong ngắn hạn, thông tin này có tác dụng trấn an, củng cố niềm tin sau giai đoạn thị trường chịu nhiều áp lực tiêu cực" - ông nói.

Đặc biệt, việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được xem là bước đệm quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng hạng trên hệ thống của MSCI - tổ chức có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Ngoài ra, tác động quan trọng hơn nằm ở việc cải thiện định giá thị trường và chi phí vốn. "Việc nâng hạng góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia (hiện ở mức BB+). Nếu Việt Nam tiếp tục được nâng hạng tín nhiệm vào tháng 6-2026, chi phí huy động vốn có thể giảm, qua đó hỗ trợ mặt bằng định giá chung của TTCK" - chuyên gia này phân tích.

Ông Minh cũng cho rằng trong bối cảnh biến động địa chính trị, đặc biệt khi các thị trường Trung Đông đối mặt rủi ro, Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn thay thế an toàn. Sự ổn định về chính trị và kinh tế giúp Việt Nam ghi điểm trong mắt các tổ chức đánh giá quốc tế. Đồng thời, theo nguyên tắc phân bổ tỉ trọng trong các rổ chỉ số, khi vốn hóa tại các thị trường rủi ro suy giảm, tỉ trọng của các thị trường ổn định như Việt Nam có thể được gia tăng tương đối. Tuy vậy, ông lưu ý nhà đầu tư không nên kỳ vọng quá mức vào việc dòng vốn ngoại sẽ quay lại ngay lập tức. Bởi, việc nâng hạng không phải là "đũa thần", mà quan trọng chúng ta có thể đảo chiều xu hướng rút ròng của khối ngoại hay không.

Thực tế, từ năm 2025 đến nay, khối ngoại đã rút hơn 6 tỉ USD khỏi thị trường Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu đến từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu sang các thị trường có lợi suất cao như Mỹ và đặc biệt là Nhật Bản. Việc Nhật Bản chuyển từ chính sách lãi suất âm sang tăng lợi suất nhằm thu hút dòng vốn về phục vụ phát triển kinh tế nội địa đã tạo áp lực rút vốn đáng kể tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkibankS), nhận định trong bối cảnh thế giới xuất hiện nhiều yếu tố bất định nên dòng tiền của giới đầu tư cũng có xu hướng thận trọng, ưu tiên các kênh phòng thủ hơn là đầu tư rủi ro.

Do đó, thông tin nâng hạng thị trường sẽ không tạo tác động quá lớn trong ngắn hạn. "Chúng ta có những doanh nghiệp (DN) quy mô tương đối lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của công ty đại chúng. Điều này ảnh hưởng đến dòng tiền cũng như tâm lý nhà đầu tư" - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh yếu tố thanh khoản đang đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển ổn định của TTCK, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. "Việc nâng hạng là để thu hút các quỹ quy mô lớn nhưng để làm được, đòi hỏi thị trường phải có "hàng hóa" đủ chất lượng, tức các DN có quy mô vốn hóa lớn, minh bạch và đa dạng" - ông Tuấn lưu ý.

Hé lộ 32 cổ phiếu đáp ứng tiêu chí FTSE Russell Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt cho thị trường, đưa Việt Nam vào cùng nhóm phân loại với các thị trường lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Vietcap liệt kê danh sách 32 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí để có thể đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap bao gồm: HPG, VCB, BID, VHM, VIC, MSN, SAB, FPT, VNM, SSI, DPM, KBC, HUT, SHB, DIG, EIB, DXG, KDH, VIX, VND, PDR, DGC, NVL, VJC, VCI, VRE, GEX, FRT, GEE, BSR, KDC, STB. "Tuy vậy, danh sách này chỉ mang tính tham khảo, được FTSE Russell sàng lọc dựa trên dữ liệu tới ngày 31-12-2025. FTSE Russell sẽ công bố danh sách chính thức cùng tỉ trọng của mỗi mã trong chỉ số vào thứ sáu, ngày 21-8-2026" - đại diện công ty chứng khoán này thông tin.

Ông PHẠM LƯU HƯNG, Kinh tế trưởng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI Research): Nâng cao vị thế Việt Nam Tôi cho rằng việc nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình dài hạn, giúp nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Do đó, tác động trong ngắn hạn sẽ không lớn, vì dòng tiền thực tế chỉ bắt đầu vào từ tháng 9-2026. Về dài hạn, việc nâng hạng của FTSE sẽ tạo áp lực tích cực buộc các tổ chức lớn như MSCI xem xét lại Việt Nam. Khi các quỹ lớn như Vanguard hoạt động hiệu quả, những lo ngại về hạ tầng và vận hành sẽ dần được tháo gỡ. Về các tiêu chí cần hoàn thiện, tôi nhấn mạnh mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) là yếu tố then chốt. Nếu triển khai đúng lộ trình vào cuối năm 2026, đầu năm 2027, Việt Nam có thể đáp ứng thêm ít nhất 3 tiêu chí quan trọng của MSCI. Bên cạnh đó, tỉ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) đang dần được mở rộng, đặc biệt ở các ngành như hàng không, cùng với việc niêm yết thêm các cổ phiếu có tỉ lệ room cao. Việc công bố thông tin bằng tiếng Anh và bảo đảm đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài cũng đang được cải thiện rõ rệt. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư tổ chức sẽ giúp giảm tỉ trọng nhà đầu tư cá nhân (hiện chiếm khoảng 90%), từ đó hạn chế những biến động cực đoan trong ngày thường thấy trong thời gian qua. Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư FinSuccess: Nâng chất lượng quản trị doanh nghiệp Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là kết quả của gần 14 năm chuẩn bị, cải cách và nâng cấp thị trường. Tác động tích cực lớn nhất là dòng vốn quốc tế sẽ quay trở lại sau giai đoạn bán ròng mạnh (chỉ riêng đầu 2026 đã bán ròng gần 1 tỉ USD). Dự kiến sau nâng hạng vào tháng 9, các quỹ thụ động theo dõi chỉ số Emerging Market sẽ bắt đầu giải ngân. Các quỹ chủ động cũng sẽ quay lại, dòng vốn phân bổ có thể lên đến 2-3 tỉ USD. Bên cạnh đó, khi nâng hạng, TTCK sẽ được so sánh với nhóm chất lượng cao hơn, khi đó định giá thị trường sẽ được nâng lên một mặt bằng mới. Trong bối cảnh này, DN niêm yết sẽ hưởng lợi kép từ thu hút dòng vốn chảy vào và chuẩn hóa trong mặt bằng mới, dễ tiếp cận các quỹ ngoại lớn hơn. Tuy nhiên, trong dài hạn, DN sẽ phải nâng chất lượng quản trị, từ đó giúp giảm chi phí vốn và tăng khả năng huy động vốn quốc tế. Thanh khoản thị trường có thể cải thiện tốt hơn; thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ hơn, từ đó giảm áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ và tăng dự trữ ngoại hối. Ở chiều ngược lại, việc nâng hạng cũng đòi hỏi thị trường và các DN phải minh bạch thông tin hơn; chuẩn kế toán quốc tế; quan hệ nhà đầu tư cũng cần chuyên nghiệp hơn. TS HỒ SỸ HÒA, Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán DNSE: Thách thức không nhỏ Sau khi được nâng hạng, TTCK Việt Nam sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch, thanh khoản cũng như khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những thách thức đáng kể. Trước hết là vấn đề giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại). Hiện nay, nhiều DN, đặc biệt là nhóm ngân hàng có vốn hóa lớn, đã chạm trần room ngoại. Nếu không có giải pháp hiệu quả như nới room, khả năng hấp thụ dòng vốn từ các quỹ chỉ số sẽ bị hạn chế đáng kể. Một thách thức khác nằm ở chất lượng minh bạch và chuẩn mực báo cáo của DN niêm yết. Trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu yêu cầu cao hơn về tính nhất quán và khả năng so sánh, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế và nâng cao chất lượng công bố thông tin là điều kiện tiên quyết. Để tận dụng hiệu quả cơ hội từ nâng hạng, cần đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện hạ tầng và hệ thống giao dịch, hướng tới rút ngắn thời gian giao dịch như T0, giao dịch xuyên trưa... Đồng thời, cần đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm mở rộng hàng hóa trên thị trường, phát triển các công cụ như bán khống, chứng quyền bán… nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài có thêm lựa chọn và linh hoạt trong chiến lược phân bổ tài sản. Phạm Đình - Thái Phương ghi



