Trước thời khắc lịch sử của chứng khoán Việt Nam, thị trường ra sao?

Phiên hôm nay (7/4) khép lại với việc VN-Index tăng nhẹ, song giá trị giao dịch rất thấp, dưới 15.000 tỷ đồng. Đây là mức thấp kỷ lục trong hơn 1 năm trở lại đây. Thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn đứng ngoài quan sát.

Diễn biến trong phiên cũng phản ánh rõ tâm lý giằng co. VN-Index mở cửa tích cực, nhanh chóng vượt 1.685 điểm nhờ lực cầu cải thiện. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện sớm khiến chỉ số đảo chiều, có thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu trước khi hồi phục nhẹ về cuối ngày.

Trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ. LPB là điểm sáng nổi bật với mức tăng 4,1%, theo sau là DGC (+2,3%), SSI (+2,0%), VPB (+1,8%) và VIC (+1,3%). Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại HDB (-2,0%), VHM (-1,7%), GAS (-1,5%) và TCB (-1,2%), nhưng mức giảm không quá lớn.

VN-Index tăng nhẹ, song giá trị giao dịch rất thấp.

Tâm điểm thực sự của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu chứng khoán , nhóm được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp nếu câu chuyện nâng hạng theo lộ trình. Dòng tiền có dấu hiệu tập trung mạnh vào cuối phiên chiều, đẩy hàng loạt mã tăng tốc. VIX tăng kịch trần 6,9% với thanh khoản đột biến, FTS tăng 5,8%, SHS tăng 4,2%, BSI tăng 3,4%; SSI, HCM, VCI, ORS cũng đồng loạt khởi sắc.

Trong khi đó, các nhóm bất động sản, dầu khí và tiêu dùng tiếp tục phân hóa, chủ yếu dao động quanh tham chiếu. Một số cổ phiếu riêng lẻ như PNJ, GEE chịu áp lực điều chỉnh đáng kể, song nhìn chung mặt bằng giảm không quá rộng.

Thị trường đang đứng trước một cột mốc quan trọng. Rạng sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng, hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,55 điểm (+0,15%), lên 1.677,54 điểm. HNX-Index tăng 1,67 điểm (+0,68%), lên 246,7 điểm. UpCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,15%), xuống 125,64 điểm.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng, lên hơn 780 tỷ đồng, tập trung vào TCB, MBB, HDB, ACB, SSI. Ở chiều mua, lực cầu ngoại xuất hiện tại VIC, DGC và một số mã vốn hóa lớn khác, nhưng chưa đủ tạo cân bằng.