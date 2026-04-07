Cùng mở thẻ Max Card, đây là lý do mỗi người lại chọn gói khác nhau

Ra mắt từ 26/3, Max Card vận hành theo một cách khá khác: không "đóng khung" quyền lợi, mà cho phép người dùng tự chọn gói đặc quyền. Mỗi gói tương ứng với một mức hoàn tiền và bộ quyền lợi riêng, xoay quanh 5 nhóm chi tiêu quen thuộc như mua sắm, ăn uống, du lịch, giải trí và online.

Điểm đáng chú ý là sự linh hoạt: sau mỗi chu kỳ, bạn hoàn toàn có thể đổi gói tùy theo nhu cầu, thay vì phải đóng khung với một cấu trúc cố định ngay từ đầu.

Và chỉ sau những ngày đầu sử dụng, một điều khá rõ ràng đã xuất hiện: cùng một chiếc thẻ, nhưng cách mỗi người lựa chọn lại phản ánh rất rõ cách họ chi tiêu và lối sống của từng người.

Freelancer: Bay liên tục thì chọn luôn gói cao nhất

Minh là freelancer – lịch làm việc gần như đi cùng lịch di chuyển. Hết Hà Nội lại vào Đà Lạt, rồi lại lên kế hoạch cho chuyến tiếp theo. Chi tiêu vì thế cũng rất rõ ràng: vé máy bay, khách sạn, tool online chiếm phần lớn mỗi tháng. Không suy nghĩ nhiều, tháng đầu dùng Max Card, Minh chọn luôn gói Elite.

"Tháng này mình bay khá nhiều, lại có thêm kỳ nghỉ lễ. Gói Elite cho cashback 10% cho tất cả giao dịch trong 5 danh mục, bao gồm hai khoản mình chi nhiều nhất là du lịch và online. Nhưng cái ‘đáng tiền’ nhất vẫn là phòng chờ sân bay: có sẵn 2 lượt miễn phí, rồi cộng thêm một lượt cho mỗi 30 triệu đồng chi tiêu ngoại tệ. Với người hay bay thì quá hợp", Minh chia sẻ.

Với Minh, đây không chỉ là chuyện hoàn tiền, mà là chọn đúng gói cho đúng nhu cầu ở thời điểm đó.

Một điểm nữa khiến anh "chốt nhanh" là cơ chế hoàn phí: chỉ cần chi tiêu đủ, phí hội viên sẽ được hoàn lại. Nghĩa là những tháng đi lại nhiều, gần như không tốn thêm chi phí cho thẻ.

Còn khi ít di chuyển hơn? Minh hạ gói. Mất vài giây trên app. Không cần cân nhắc nhiều.

Người đi làm trẻ: tối ưu chi tiêu thường nhật, bắt đầu từ mức vừa đủ

Linh nhận offer đầu tiên tám tháng trước. Mỗi tháng, một phần đáng kể thu nhập của cô dành cho Shopee, TikTok Shop và các đơn hàng online lặt vặt - thêm vào đó là những buổi cà phê, ăn uống cùng nhóm bạn cuối tuần.

Sau khi cân nhắc, cô chọn gói Plus với mức hoàn tiền 5% cho cả 5 danh mục và phí hội viên 100.000 đồng/tháng. Ở góc độ tài chính cá nhân, đây là lựa chọn mang tính khởi động, đủ để tối ưu các khoản chi tiêu quen thuộc, nhưng không tạo áp lực về chi phí hay điều kiện sử dụng.

Nhưng điều đáng nói lại nằm ở chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Linh thực sự ngồi xuống và nghĩ về cách mình tiêu tiền. Không còn dùng thẻ theo thói quen, mà bắt đầu chọn – dựa trên chính những gì mình chi mỗi ngày.

Và khi bước vào mùa sale? Linh sẵn sàng nâng gói. Tối đa lợi ích trong ngắn hạn – rồi lại về mức phù hợp.

Người tiêu dùng trải nghiệm: chi tiêu theo sở thích, tối ưu cảm xúc

Khôi (28 tuổi), kỹ sư phần mềm, có một "portfolio" chi tiêu khá đặc thù: ẩm thực và giải trí. Với anh, ăn uống không đơn thuần là nhu cầu – mà là trải nghiệm. Mỗi cuối tuần, anh sẽ khám phá là một nhà hàng mới, từ các quán ăn bình dân đến các mô hình cao cấp hơn. Song song đó là các chi tiêu đều đặn cho phim ảnh, nền tảng nội dung số.

Khôi chọn gói Pro, với mức hoàn tiền 8% cho toàn bộ danh mục và hạn mức hoàn tối đa 1 triệu đồng/tháng. Nhưng thứ anh đánh giá cao không chỉ là con số. "Mình vẫn tiêu như trước thôi. Nhưng mỗi lần thanh toán lại thấy được ‘hoàn lại’ một chút. Nó khiến việc tiêu tiền… dễ chịu hơn", Khôi chia sẻ.

Nghe đơn giản, nhưng đây lại là điểm "trúng": chi tiêu không còn chỉ là chi phí, mà trở thành một trải nghiệm có lợi ích đi kèm.

Trong kế hoạch cuối năm, Khôi dự định chuyển sang gói Elite trước chuyến đi Nhật Bản – nhằm tận dụng thêm lợi ích từ nhóm Du lịch và các đặc quyền sân bay.

Một tấm thẻ, nhiều cách dùng

Ba người - Ba kiểu chi tiêu - Ba lựa chọn khác nhau.

Không có gói nào là "tốt nhất" cho tất cả – chỉ có gói phù hợp nhất ở từng thời điểm.

Và đó cũng là cách Max Card vận hành: không còn là một sản phẩm tài chính "đóng khung" cố định, mà là một nền tảng linh hoạt – nơi quyền lợi được cá nhân hóa theo cách mỗi người sống và chi tiêu.

Với 4 lựa chọn gồm Starter (miễn phí), Plus, Pro và Elite, cùng cơ chế hoàn tiền đồng nhất trên 5 nhóm chi tiêu phổ biến, người dùng không cần tối ưu chi tiêu theo danh mục, mà chỉ cần chọn đúng gói hội viên phù hợp với lối sống của mình.

Khi hành vi tiêu dùng thay đổi theo từng tháng – từ mùa du lịch, mùa mua sắm đến các giai đoạn làm việc cao điểm – khả năng điều chỉnh quyền lợi theo thời gian thực đang trở thành một lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Nói cách khác, thay vì buộc người dùng phải thích nghi với sản phẩm, Max Card đang đi theo hướng ngược lại: để sản phẩm thích nghi với người dùng.

