Sa thải 5.300 nhân viên ngân hàng Big 4 bí mật mở 1,5 triệu tài khoản "ảo" để ăn cắp tiền trong tài khoản thật của khách hàng

Tháng 3/2026, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo chính thức chấm dứt hành động cưỡng chế mà họ áp đặt đối với Ngân hàng Wells Fargo, sau vụ bê bối tài khoản giả mạo. Biện pháp này được áp dụng từ năm 2028, bao gồm việc áp đặt giới hạn tài sản chưa từng có.

Wells Fargo là một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia lớn nhất Hoa Kỳ, có trụ sở tại San Francisco, California, chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư và thế chấp. Được thành lập năm 1852, ngân hàng này nằm trong "Big Four" tại Mỹ, phục vụ hơn 70 triệu khách hàng toàn cầu, tập trung vào bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ.

Ngân hàng không đưa ra tuyên bố nào về hành động của Cục Dự trữ Liên bang ngoài việc xác nhận việc bị loại bỏ. Việc dỡ bỏ giới hạn tài sản là một lợi ích lớn cho ngân hàng, vốn đã bị hạn chế tăng trưởng trong gần một thập kỷ. Wells Fargo giờ đây có thể huy động tiền gửi, tăng cường cho vay và mở rộng hoạt động kinh doanh

Ngân hàng Wells Fargo chính thức được "bỏ lệnh cấm vận"

Bê bối tại ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

"Nhân viên của Wells Fargo đã bí mật mở tài khoản trái phép để đạt chỉ tiêu bán hàng và nhận tiền thưởng", cựu Giám đốc Cục Bảo vệ tài chính tiêu dùng (CFPB) Richard Cordray thông báo.

Từ năm 2011, các nhân viên Wells Fargo đã giấu khách hàng, bí mật lập ra hàng triệu tài khoản ngân hàng và tài khoản thẻ tín dụng. Hành động này giúp nhà băng có thêm phí và cũng giúp nhân viên Wells Fargo tăng doanh thu, kiếm thêm tiền phí.

Wells Fargo cho biết họ đã sa thải 5.300 nhân viên trong vài năm qua, vì liên quan đến hoạt động mờ ám này.

CFPB cho biết quy mô của scandal này rất lớn. Nghiên cứu của hãng tư vấn do Wells Fargo thuê điều tra đã phát hiện các nhân viên mở tới hơn 1,5 triệu tài khoản tiền gửi phi pháp. Sau đó, họ chuyển tiền từ tài khoản hiện tại của khách hàng sang tài khoản mới tạo, mà khách không hề biết. Nhiều giao dịch đã phát sinh phí do không đủ tiền trong tài khoản gốc.

Bên cạnh đó, nhân viên Wells Fargo còn nộp hồ sơ cấp hơn 560.000 tài khoản thẻ dụng. Khoảng 14.000 trong số đó đã phát sinh hơn 400.000 USD phí, như phí thường niên hay tiền lãi.

Một số khách hàng phát hiện ra việc này khi thấy mình đột nhiên bị trừ phí, nhận mail báo thẻ tín dụng hay thẻ ATM mà mình không yêu cầu mở, hay nhận thông báo từ các chủ nợ về những tài khoản họ chẳng biết. Tuy nhiên, phần lớn không phát hiện ra, do các nhân viên đóng lại ngay sau khi mở.

Brian Kennedy (Maryland, Mỹ) cho biết đã phát hiện chuyện này một năm trước, khi thấy một tài khoản Wells Fargo mở bằng tên mình. Anh đã báo lên nhà băng và được khóa lại. "Tôi chẳng đăng ký tài khoản nào cả. Tôi sẽ không dính dáng gì đến họ nữa và cũng đã cảnh báo gia đình, bạn bè rồi", anh nói.

Nhiều câu hỏi được đặt ra

CFPB cho biết, Wells Fargo sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền bị mất cho các nạn nhân - trả 185 triệu USD tiền phạt cùng 5 triệu USD cho khách hàng. Mặc dù đã đưa ra hình phạt cao nhất kể từ khi thành lập CFPB, nhưng theo cựu Giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của Ủy ban Thương mại Liên bang David Vladeck, đây là số tiền nhỏ đối với Wells Fargo.

"Làm thế nào mà một ngân hàng có kiểm soát nội bộ chặt chẽ lại cho phép tạo ra hơn nửa triệu tài khoản bất hợp pháp? Nếu là khách hàng của Wells Fargo, tôi muốn suy nghĩ nghiêm túc về việc tìm một ngân hàng mới", cựu Giám đốc David Vladeck tuyên bố.

Giới chuyên môn đặt câu hỏi, tại sao việc lập tài khoản và thẻ tín dụng giả diễn ra trong 5 năm (từ 2011) để đánh cắp tiền của 1,5 triệu khách hàng, nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện. Trong khi đó, Wells Fargo bí mật sa thải 5.300 nhân viên và không thông báo vụ việc với nhà chức trách. Tuy đã đưa ra thông báo kể trên, nhưng cho đến nay CFPB vẫn từ chối cung cấp thông tin liên quan tới việc họ đã phát hiện ra những bê bối của Wells Fargo như thế nào và đây là câu hỏi lớn chưa có lời giải.

Theo giới chuyên môn, việc sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng có sẵn, đăng ký và tạo lập các tài khoản ảo được thực hiện bởi chính các nhân viên làm việc tại Wells Fargo và đây là một quy trình khép kín, hoàn toàn bí mật.

Mike Feuer, luật sư của thành phố Los Angeles cho biết, văn phòng của ông đã kiện Wells Fargo với cáo buộc ngân hàng này tự ý tạo ra những tài khoản trái phép. Sau khi nộp đơn, văn phòng của ông nhận hơn 1.000 cuộc gọi và email từ khách hàng và nhân viên của Wells Fargo đề cập tới vấn đề này.

Theo lời kể của anh Frank Ahn, chủ một doanh nghiệp nhỏ, là khách hàng của Wells Fargo thường xuyên nhận được cuộc gọi từ nhân viên của ngân hàng Wells Fargo yêu cầu mở thêm tài khoản. Mặc dù đã từ chối nhưng khi kiểm tra tài khoản, Frank Ahn ngạc nhiên khi thấy xuất hiện các khoản phí 15 USD và 20 USD cho những tài khoản mà anh chưa từng lập.

Trong đơn kiện gửi tòa, luật sư Mike Feuer cho biết, ngân hàng Wells Fargo đã đưa ra các chỉ tiêu doanh số lớn, gây sức ép đối với nhân viên, khiến họ phải gian lận để đạt định mức. Và việc sử dụng trái phép thông tin của khách hàng để mở thêm tài khoản và thu phí đã diễn ra.

Theo luật sư Mike Feuer, Wells Fargo phải nộp phạt 2.500 USD cho mỗi vi phạm, chưa kể những khoản bồi thường khác cho khách hàng bị hại. Nhưng khi đó, ngân hàng Wells Fargo lại tuyên bố, họ không làm sai luật bởi đó chỉ là lỗi của một vài nhân viên, do đó xử lý kỷ luật hoặc sa thải những người này là xong.

Theo Reuters, WSJ, ABC News