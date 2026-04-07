Lương bao nhiêu mới đủ để tính chuyện mua vàng?

Mua vàng và giữ vàng là thói quen tốt, tuy nhiên với những người thu nhập chưa ổn định, việc cố gắng mua vàng có thể phản tác dụng vì lương có hạn, mua vàng xong chẳng còn đủ ngân sách để chi tiêu, trang trải cuộc sống nữa.

Thế nên câu hỏi cần đặt ra là: Lương bao nhiêu thì nên nghĩ tới chuyện mua vàng?

1. Dưới 10 triệu đồng/tháng: Chưa phải thời điểm phù hợp

Với mức thu nhập dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, ưu tiên hàng đầu nên là đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nhà ở, đi lại và một khoản dự phòng cơ bản. Đây là giai đoạn mà khả năng tích lũy còn hạn chế, việc dành tiền mua vàng có thể khiến dòng tiền bị “đóng băng”, trong khi lại thiếu linh hoạt khi cần chi tiêu đột xuất.

Thay vì mua vàng, người có thu nhập ở mức này nên tập trung xây dựng quỹ dự phòng tối thiểu từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Song song đó, việc kiểm soát chi tiêu và tăng thu nhập sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với việc cố gắng tích lũy sớm.

2. Từ 10-15 triệu đồng/tháng: Có thể bắt đầu cân nhắc, nhưng không nên vội

Khi thu nhập đạt khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng, nhiều người bắt đầu có một khoản dư nhỏ sau khi chi tiêu. Đây là giai đoạn có thể nghĩ tới việc tích lũy, nhưng chưa nhất thiết phải chọn vàng ngay.

Nếu muốn thử, có thể bắt đầu với số lượng rất nhỏ như 0,1 chỉ chẳng hạn. Quan trọng hơn, vẫn cần đảm bảo các nguyên tắc tài chính cơ bản: Có quỹ dự phòng, không vay tiêu dùng, và duy trì dòng tiền ổn định.

Ở mức thu nhập này, đầu tư vào bản thân như học thêm kỹ năng, nâng cao chuyên môn,... thường mang lại lợi ích lớn hơn so với tích trữ tài sản.

3. Từ 15-25 triệu đồng/tháng: Thời điểm hợp lý để bắt đầu tích lũy bằng vàng

Khi thu nhập đạt từ 15-25 triệu đồng mỗi tháng, việc mua vàng có thể trở thành một phần trong kế hoạch tài chính cá nhân. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt và tiết kiệm dự phòng, nhiều người có thể dành ra khoảng 5-10% thu nhập để tích lũy.

Ở giai đoạn này, mua vàng theo định kỳ hàng tháng là cách phổ biến giúp giảm rủi ro do biến động giá. Đây không phải là kênh “lướt sóng” mà nên được xem như một hình thức giữ tài sản dài hạn.

Tuy nhiên, không nên dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào vàng. Việc phân bổ sang các kênh khác như gửi tiết kiệm, đầu tư quỹ hoặc tích lũy tiền mặt vẫn cần được duy trì để đảm bảo tính linh hoạt.

4. Từ 25-40 triệu đồng/tháng: Có thể xây dựng chiến lược mua vàng rõ ràng

Ở mức thu nhập này, khả năng tài chính đã vững vàng hơn. Bạn có thể xây dựng một chiến lược tích lũy cụ thể, trong đó vàng đóng vai trò là một phần của danh mục đầu tư.

Tỷ lệ phân bổ hợp lý cho vàng thường dao động từ 10-20% tổng tài sản, tùy theo khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính. Việc mua vàng lúc này không còn mang tính thử nghiệm mà trở thành một phần của kế hoạch dài hạn, nhằm bảo toàn giá trị tài sản trước biến động kinh tế.

Ngoài ra, cần chú ý lựa chọn hình thức mua vàng phù hợp (vàng miếng, vàng nhẫn trơn…) và ưu tiên tính thanh khoản cao để dễ dàng chuyển đổi khi cần thiết.

5. Trên 40 triệu đồng/tháng: Tối ưu hóa tích lũy, vàng là một trong nhiều lựa chọn

Khi thu nhập vượt mốc 40 triệu đồng mỗi tháng, bạn thường có nhiều lựa chọn tài chính hơn. Vàng lúc này chỉ là một trong nhiều kênh tích lũy, bên cạnh bất động sản, chứng khoán hay kinh doanh cá nhân.

Điều quan trọng không còn là “có nên mua vàng hay không”, mà là phân bổ tài sản như thế nào cho hợp lý. Vàng có thể đóng vai trò như “tài sản phòng thủ”, giúp cân bằng rủi ro trong danh mục. Tuy nhiên, ngay cả ở mức thu nhập cao, việc mua vàng cũng không nên mang tính cảm tính. Cần dựa trên kế hoạch tài chính rõ ràng, mục tiêu dài hạn và khả năng chịu rủi ro cá nhân.

Mua vàng là một thói quen tài chính tốt, nhưng chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện đúng thời điểm và phù hợp với khả năng tài chính cá nhân. Không có một con số cố định áp dụng cho tất cả, nhưng nhìn chung, từ mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng trở lên, việc bắt đầu tích lũy bằng vàng sẽ trở nên hợp lý hơn.

Quan trọng hơn, vàng không phải là “đích đến”, mà chỉ là một công cụ trong hành trình quản lý tài chính. Việc hiểu rõ tình hình tài chính cá nhân, kiểm soát chi tiêu và xây dựng kế hoạch dài hạn vẫn luôn là nền tảng cốt lõi để tích lũy tài sản bền vững.