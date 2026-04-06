Pha sụt giảm mạnh của bạc: Người mừng, người lo

Giá bạc thế giới sáng 6/4 đang giao dịch quanh mốc 72 USD/ounce, gần như không đổi so với mức giá đầu năm, sau khi đã tăng khoảng 150% vào năm 2025. Có thời điểm đầu năm 2026, giá bạc từng giao dịch mức 120 USD/ounce, mở ra nhiều kỳ vọng về đà tăng dài hạn của giá bạc.

Tuy nhiên, những biến động địa chính trị thời gian gần đây, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng, giá bạc, giá kim loại quý nói chung.

Tăng quá càng lo, giảm lại là cơ hội

Anh Long (Cầu Giấy, Hà Nội), vốn là nhà đầu tư bạc từ khá sớm tại thị trường Việt Nam. Từ tháng 12/2024, anh Long bắt đầu mua bạc để tích luỹ. Với mức giá thời điểm đó là hơn 1 triệu đồng/lượng bạc, đây là một khoản đầu tư vừa phải đối với nhiều nhà đầu tư như anh Long.

Giá bạc Phú Quý giao dịch ở mức hơn 1 triệu đồng/lượng thời điểm cuối năm 2024.

“Giá vàng và bạc năm 2025 tăng nóng quá, đúng là các thỏi bạc của tôi có lợi nhuận tốt nhưng thực sự tôi không mấy hài lòng, vì khi giá bạc tăng mạnh, tôi lại càng khó để tích lũy và tiết kiệm hơn, bên cạnh đó khi giá càng cao thì rủi ro lại càng lớn”, anh Long nói.

Kiên trì thực hiện suốt hơn một năm qua, bất chấp những lúc thị trường điều chỉnh giảm, anh Long cứ thấy giá bạc giảm xuống là lại mua thêm. Tính tới thời điểm hiện tại, dù lợi nhuận trong danh mục giảm đi một phần so với giai đoạn tháng 1/2026 nhưng anh Long vẫn cảm thấy hài lòng.

Cũng theo anh Long, khi giá lên đến 120 triệu đồng/kg, anh cảm thấy cảm thấy như mọi nỗ lực đi làm của mình trở nên không mấy giá trị. “Khi giá giảm mạnh và đi ngang trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng đây là cơ hội tiếp túc kế hoạch tích lũy đều hàng tháng của mình. Và quan điểm của tôi khi giá càng giảm thì đi cùng với đó là rủi ro cũng giảm theo. Giá thấp vừa dễ tích lũy hơn, vừa đỡ lo sợ giá giảm mạnh hơn", anh Long cho biết thêm.

Cơ hội cho nhà đầu tư F0

Vốn là kênh đầu tư khá mới tại Việt Nam, thời điểm năm 2025, giữa bối cảnh giá bạc tăng mạnh và gần như không có nhịp giảm đáng kể nào, rất nhiều nhà đầu tư đã thắng lớn khi phân bổ vào kênh đầu tư này. Tuy nhiên, vẫn có những nhà đầu tư hoài nghi về hiệu suất mà bạc mang lại trong ngắn hạn và họ tiếp tục chờ đợi, không FOMO khi giá tăng liên tục.

Chị Hoa (Hà Đông, Hà Nội), đã chứng kiến giá bạc tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026, ngay thời điểm bạc tăng rất mạnh, chị Hoa hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi và tiếp tục chờ đợi những điểm mua mà cá nhân chị cho là “phù hợp hơn”.

Cuộc chiến tại Trung Đông mặc dù nằm ngoài khả năng phán đoán của chị, nhưng ngay khi cuộc chiến diễn ra, chị Hoa đã “để ý hơn” tới giá bạc và chờ đợi để giải ngân vào bạc, chị không vội vàng “bắt đáy” khi giá bạc có dấu hiệu giảm mà chỉ quyết định mua sau phiên sụt giảm mạnh ngày 23/3 vừa qua.

Cú sụt giá hiện tại của bạc có thể coi là cơ hội cho một số nhà đầu tư F0.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoản đầu tư vào bạc của chị Hoa chưa phải là khoản sinh lời quá lớn nhưng chị Hoa cũng cảm thấy một phần may mắn nhờ quyết định không FOMO và kiên nhẫn của mình, ít nhất chị không để mất một khoản lãi.

“Khi đầu tư vào bất kỳ một tài sản nào, không chỉ hiểu về tài sản đó, nguyên tắc đầu tư, không vay mượn, không quá hào hứng khi giá tăng, lo lắng khi giá giảm đều có thể mang lại lợi nhuận dài hạn. Đà giảm mạnh của vàng, bạc thời gian qua tôi coi thời điểm này là cơ hội để tích luỹ thêm tài sản”, chị Hoa chia sẻ phương pháp đầu tư của mình.

Với rủi ro lạm phát do giá lương thực và năng lượng tăng cao, giá kim loại quý nói chung và giá bạc nói riêng có thể đối mặt với áp lực trong ngắn hạn khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nó cũng đem lại dư địa tăng trưởng lớn khi các chính sách nới lỏng trong tương lai được thực hiện khi nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái.

Thị trường bạc hiện tại đang được hỗ trợ trong dài hạn bởi các yếu tố mang tính cấu trúc như thâm hụt nguồn cung, nhu cầu “phi đô la hóa” từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư trên thế giới.