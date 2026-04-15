Giá vàng hôm nay 15/4: Tiếp tục tăng dựng đứng, vượt 4.800 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục tăng khi đồng USD suy yếu, trong khi hy vọng về việc nối lại đàm phán Mỹ -Iran cũng hỗ trợ giá cả bằng cách làm giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Các nguồn tin cho biết với Reuters rằng các nhóm đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay trở lại Islamabad trong tuần này để nối lại đàm phán, sau khi cuộc đàm phán cuối tuần qua đổ vỡ khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

" Diễn biến của thị trường vàng sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán tại Pakistan và những tiến triển đạt được vào cuối tuần. Nếu có tin tức tích cực, giá kim loại quý sẽ tiếp tục tăng. Đồng USD giảm giá, giá dầu giảm đang giúp giá vàng tăng, bởi vì khi chiến tranh bắt đầu, đã có một làn sóng đổ xô mua tiền mặt và lo ngại về khả năng tích trữ nguồn cung năng lượng ", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 15/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng (mua) - 173 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng (mua) - 173 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 - 2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.843 USD/ounce, tăng 80 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt miễn là kỳ vọng lạm phát vẫn được kiềm chế ở mức tương đối thấp.

Khả năng giảm giá của vàng bị hạn chế bởi thực tế là hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa cho đến cuối năm. Chừng nào thị trường chưa bắt đầu nghiêm túc xem xét việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thì giá vàng khó có thể giảm thêm nhiều.

Christopher Lewis, nhà phân tích thị trường tại FXEmpire.com, cho biết mặc dù ông vẫn lạc quan về vàng, vì giá đã giữ vững mức hỗ trợ trên 4.600 USD/ounce nhưng ông cũng vẫn thận trọng. Ông nói thêm rằng chỉ một bình luận tiêu cực trong các cuộc đàm phán hòa bình cũng có thể đẩy giá xuống trở lại.