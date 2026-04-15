Còn ở thuê, vợ chồng tôi vẫn chi hơn 600 triệu mua ô tô: Mỗi tháng “nuôi xe” hết 5-6 triệu mà tiện đủ đường

Còn đang ở thuê, chưa có nhà cũng chưa có đất, vợ chồng tôi từng bị không ít người hỏi: “Sao lại mua ô tô lúc này?”. Câu hỏi đó không phải không có lý.

Với nhiều người, ô tô là một khoản tiêu sản rõ ràng, giá trị giảm dần theo thời gian, lại kéo theo hàng loạt chi phí vận hành. Vậy mà chúng tôi vẫn quyết định chi hơn 600 triệu để sở hữu một chiếc xe, trong khi cuộc sống vẫn còn nhiều thứ “chưa ổn định”.

Lúc nhận xe, cả hai đều hiểu đây không phải quyết định tối ưu nhất về tài chính. Nhưng sau hơn một năm sử dụng, chúng tôi thấy việc mua ô tô và số tiền 5-6 triệu mỗi tháng để “nuôi xe” không phải là gánh nặng, mà là khoản chi mang lại nhiều tiện ích hơn tưởng tượng.

1. Chủ động thời gian, không còn bị động theo lịch trình của người khác

Trước khi có ô tô, việc di chuyển như về quê hay đi xa của cả nhà phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ gọi xe. Những khoảng thời gian cao điểm đi lại như nghỉ lễ hay nghỉ Tết, mọi thứ trở nên khá mệt mỏi. Đã có những lần nhà tôi phải dậy sớm hơn cả tiếng chỉ để tránh kẹt xe, hoặc chấp nhận đến muộn vì không bắt được xe.

Từ khi có ô tô, gia đình tôi chủ động hoàn toàn trong việc đi lại. Muốn đi đâu, lúc nào, chỉ cần lên xe là đi, không phải chờ đợi hay phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Với người bận rộn, sự chủ động này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp giảm đáng kể áp lực trong ngày.

2. Không gian riêng, biến việc di chuyển thành thời gian nghỉ ngơi

Một điều mà trước đây chúng tôi không nghĩ đến là việc ô tô có thể trở thành một “không gian riêng di động”. Sau giờ làm, thay vì chen chúc ngoài đường hay căng thẳng vì khói bụi, chúng tôi có thể bật nhạc, trò chuyện hoặc đơn giản là vợ chợp mắt trong khi chồng lái xe. Những chuyến đi xa cuối tuần cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều khi không phải phơi nắng, dầm mưa.

Cảm giác di chuyển không còn là “một nhiệm vụ phải hoàn thành”, mà trở thành khoảng thời gian thư giãn giữa nhịp sống bận rộn.

3. Linh hoạt hơn trong việc chăm sóc gia đình

Khi chưa có ô tô, mỗi lần đưa bố mẹ đi khám bệnh hay chở người thân đi xa đều là một bài toán khó. Taxi thì tiện nhưng chi phí cao nếu đi thường xuyên, còn xe máy thì không phù hợp với người lớn tuổi. Từ khi có xe, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Có thể chủ động đưa đón bất cứ lúc nào, không cần cân nhắc quá nhiều.

Những chuyến về quê hay đi chơi cùng gia đình cũng vì thế mà diễn ra thường xuyên hơn. Khoản chi cho xe, xét ở góc độ này, giống như đầu tư cho sự tiện lợi và gắn kết hơn là chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân.

4. Giảm những khoản chi “lặt vặt” tưởng nhỏ mà lớn

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng từ khi có ô tô, một số khoản chi tiêu nhỏ lại giảm đi đáng kể. Trước đây, mỗi lần đi xa hoặc trời xấu, chúng tôi thường xuyên phải gọi xe công nghệ, mỗi chuyến vài chục đến cả trăm nghìn. Cộng dồn theo tháng, con số này không hề nhỏ. Chưa kể những lần phát sinh ngoài kế hoạch, như đi đột xuất, chở đồ cồng kềnh hay di chuyển ban đêm. Khi đã có xe riêng, phần lớn các chi phí này gần như biến mất.

Tổng thể lại, khoản 5-6 triệu mỗi tháng không chênh lệch quá nhiều so với những gì từng chi trước đó, chỉ là được “quy về một mối” và dễ kiểm soát hơn.

5. Tạo thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày

Có ô tô, phạm vi sinh hoạt của chúng tôi mở rộng hơn hẳn. Có thể chọn đi siêu thị xa hơn để mua được giá tốt hơn, ghé những quán ăn ở khu vực ít đông đúc, hay đơn giản là đi chơi xa hơn 1 chút so với bình thường mà không phải cân nhắc quá nhiều. Những lựa chọn tưởng chừng nhỏ này lại góp phần làm cuộc sống dễ chịu hơn. Đôi khi, giá trị của một khoản chi không nằm ở con số cụ thể, mà ở việc nó giúp mình có thêm bao nhiêu lựa chọn và giảm bớt bao nhiêu giới hạn.

Tất nhiên, ô tô vẫn là một khoản tiêu sản, và chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Mỗi tháng, tiền xăng, gửi xe, bảo dưỡng… vẫn đều đặn 5-6 triệu. Nhưng thay vì nhìn nó như một gánh nặng, chúng tôi coi đó là chi phí cho sự tiện lợi, cho chất lượng cuộc sống tốt hơn một chút mỗi ngày. Trong bối cảnh vẫn đang ở thuê, quyết định mua xe có thể không “chuẩn bài” với nhiều người. Nhưng với chúng tôi, miễn là kiểm soát được tài chính và thấy cuộc sống dễ thở hơn, thì đó vẫn là một lựa chọn đáng giá.