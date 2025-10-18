3 dấu hiệu bạn không nên mua ô tô

Ở tuổi trưởng thành, nhiều người xem việc có ô tô là dấu hiệu của ổn định và thành công. Nhưng trước khi ký vào hợp đồng, hãy thử dừng lại và hỏi chính mình ba câu này. Càng trả lời thật càng đỡ hối hận.

1. Tôi mua vì cần hay vì muốn?

Nếu xe phục vụ công việc, di chuyển hay gia đình thì là cần. Còn nếu bạn muốn có xe để “bằng bạn bằng bè”, để trông có vẻ ổn định thì là muốn. Một khoản chi lớn không nên được quyết định bằng cảm xúc tạm thời, vì cảm xúc không trả được lãi vay hay phí gửi xe.

Ảnh minh hoạ

2. Nếu mất việc 3 tháng, tôi còn nuôi nổi xe không?

Đây là bài test trung thực nhất với dòng tiền cá nhân. Chi phí nuôi xe không chỉ có xăng, mà còn bảo dưỡng, bảo hiểm, bãi gửi, đăng kiểm... Nếu chỉ cần mất thu nhập một quý mà bạn đã thấy chật vật, nghĩa là bạn chưa sẵn sàng sở hữu ô tô.

3. Nếu không mua xe, tôi sẽ làm gì với số tiền đó?

Tiền không biến mất. Khi mua xe, bạn đang đánh đổi cơ hội dùng số tiền ấy cho mục tiêu khác như đầu tư, học thêm kỹ năng, hay đơn giản là tạo quỹ dự phòng giúp mình yên tâm hơn. Hiểu “chi phí cơ hội” chính là bước đầu của tư duy tài chính trưởng thành: biết rằng không phải cứ mua được là nên mua.

Mua xe không sai, chỉ sai khi ta mua mà không hiểu mình đang mua điều gì. Vì đôi khi, thêm một năm chờ còn rẻ hơn một năm trả giá.