ACB lên tiếng sau kết luận thanh tra “cho vay hàng nghìn tỷ tiền trái phiếu sai mục đích”

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông tin chính thức nhằm làm rõ một số nội dung được nêu trong kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Trước đó, theo kết luận thanh tra, ACB đã sử dụng nguồn vốn huy động từ hai đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 3.700 tỷ đồng để cho vay cả trung dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, mục đích phát hành trái phiếu được nêu trong phương án của ngân hàng là nhằm "phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn".

Cụ thể, trong hai ngày 20 và 21/12/2018, ACB đã giải ngân hơn 2.600 tỷ đồng, trong đó gần 2.400 tỷ đồng được dùng cho vay ngắn hạn – không đúng với phương án phát hành đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kết luận rằng một số ngân hàng, trong đó có ACB ""không thực hiện trách nhiệm quản lý vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định".

Thông báo của ACB

Cụ thể, kết quả kiểm toán cho thấy các ngân hàng không thể phân định chính xác số liệu về việc sử dụng nguồn tiền thu được từ trái phiếu riêng lẻ cho từng khoản vay, từng khách hàng. Nguyên do là toàn bộ tiền thu được từ phát hành trái phiếu không được các ngân hàng theo dõi riêng mà hòa chung vào nguồn vốn kinh doanh, sau đó giải ngân cho cá nhân, tổ chức vay vốn.

Phản hồi về thông tin này, ACB cho rằng, hai lô trái phiếu do ACB phát hành vào ngày 19/12/2018 và 6/12/2019 có mục đích sử dụng vốn được nêu trong phương án phát hành để cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, một số dữ liệu báo cáo ở từng thời điểm được cho là chưa hoàn toàn khớp về thời gian, có bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn.

Do đó, cơ quan chức năng yêu cầu ACB rà soát và khắc phục các nội dung liên quan. Phía ngân hàng cho biết đã hoàn tất việc điều chỉnh, gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24/9/2025 đúng yêu cầu của cơ quan thanh tra.

ACB nhấn mạnh luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị, minh bạch tài chính, duy trì sự ổn định và bền vững trong hoạt động nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.