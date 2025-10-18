Chuyên gia dự báo thời điểm giá vàng quay đầu giảm sau khi đạt 5.000 USD/oz

HSBC vừa có báo cáo dự báo rằng đà tăng của vàng sẽ tiếp tục đẩy giá lên mức cao nhất 5.000 USD/ounce trong năm 2026, được hỗ trợ bởi các rủi ro toàn cầu gia tăng và sự tham gia của các nhà đầu tư mới vào thị trường.

Giá vàng giao ngay đã vượt mốc 4.300 USD/ounce trong tuần này và hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2008.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và những bất định kinh tế liên quan đến thuế quan.

“Thị trường giá lên nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá tăng trong nửa đầu năm 2026, và chúng ta hoàn toàn có thể chạm mốc 5.000 USD/oz vào một thời điểm nào đó trong giai đoạn này,” HSBC cho biết trong bản ghi chú nghiên cứu.

Ngân hàng này cũng nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2025 lên 3.455 USD/ounce (từ mức 3.355 USD trước đó), và dự báo giá bình quân năm 2026 lên 4.600 USD/ounce (so với 3.950 USD trong ước tính trước).

HSBC cho biết các yếu tố hỗ trợ giá bao gồm rủi ro địa chính trị, sự bất định trong chính sách kinh tế và mức nợ công toàn cầu tăng cao.

Ngân hàng nhận định rằng với mức tăng mạnh trong nửa cuối năm 2025 và rủi ro từ các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, giá vàng có khả năng duy trì ở mức cao và thậm chí tăng vọt hơn nữa trong đầu năm 2026.

Tuy nhiên, HSBC cũng cảnh báo sẽ có biến động mạnh và khả năng điều chỉnh giá trong nửa cuối năm 2026.

“Không giống như các đợt tăng giá trước đây, chúng tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư mới lần này sẽ tiếp tục ở lại thị trường vàng – ngay cả sau khi đà tăng kết thúc – không hẳn vì kỳ vọng tăng giá, mà vì giá trị đa dạng hóa và vai trò ‘nơi trú ẩn an toàn’ của vàng,” HSBC nhận định.

Với dự báo này, HSBC gia nhập nhóm các tổ chức tài chính lớn như Bank of America và Société Générale – những bên trước đó cũng dự đoán vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Theo Reuters﻿