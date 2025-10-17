Giá vàng vọt lên hơn 150 triệu đồng/lượng, chuyên gia chỉ thẳng 1 kiểu mua vàng rất tai hại

Sáng hôm nay (17/10), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở ngưỡng 150,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 152,2 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng 3,1 triệu đồng.

Và lại một lần nữa, biến động giá vàng đẩy cơn FOMO lên cao trào. Tuy nhiên, liệu có nên mua vàng khi giá vàng liên tục tăng cao và nếu mua thì nên giữ tâm thế nào mới là đúng đắn?

Đây cũng chính là câu hỏi mà chúng tôi đã đi tìm lời giải đáp trong đợt giá vàng biến động mạnh vào giữa năm 2024. Ở thời điểm hiện tại, khi giá vàng đã vượt mốc 150 triệu đồng/lượng, cùng điểm lại những chia sẻ và lời khuyên của chuyên gia Gerard Do về tâm thế nên có khi mua vàng, cũng như quan điểm về đầu tư - tích sản.

Điều quan trọng đầu tiên cần làm rõ: Vàng là kênh trú ẩn hay kênh đầu tư?

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Đầu tư, Chuyên gia Gerard Do cho biết đây vẫn luôn là điều “gây tranh cãi” bởi mỗi nhà đầu tư, mỗi chuyên gia lại có một quan điểm khác nhau.

Hiểu đơn giản thế này: Giả sử bạn mua vàng ở thời điểm giá vàng là 58 triệu đồng/lượng, đến giờ, khi giá vàng đã lên tới 150 triệu đồng/lượng, nghĩa là bạn đang có lời. Nếu tư duy theo cách này, vàng đúng là một kênh đầu tư.

Tuy nhiên, nếu xét trên nhiều khía cạnh khác, ngoài việc lời - lỗ, vàng có thể sẽ là một kênh trú ẩn, hơn là một kênh đầu tư.

“Bây giờ bạn dùng số tiền mua 1 chỉ vàng để mua 100 cổ phiếu của doanh nghiệp A. Tôi giả sử mức lợi nhuận hiện có của doanh nghiệp này là 10 triệu đồng. 1 năm sau, lợi nhuận của họ tăng lên thành 15 triệu đồng. 100 cổ phiếu của doanh nghiệp 15 triệu sẽ rất khác 100 cổ phiếu của doanh nghiệp 10 triệu. Giá trị tăng lên rõ ràng. Nhưng nếu bây giờ bạn mua 1 chỉ vàng, 1 năm sau nó vẫn chỉ là 1 chỉ vàng mà thôi.

Khi nền kinh tế gặp bất ổn, khủng hoảng, nhiều người sẽ mua vàng để bảo toàn giá trị tài sản của mình. Tôi cho rằng điều này không đúng với tính chất của đầu tư.

Đầu tư là việc bạn bỏ ra một số vốn và đặt kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, khi giá trị khoản đầu tư của mình tăng trưởng theo tốc độ phục hồi, phát triển của nền kinh tế. Còn vàng là thứ bạn mua khi nền kinh tế gặp bất ổn và bạn lo sợ tài sản của mình có thể sẽ mất giá.

Một bên là đầu tư với kỳ vọng tăng trưởng tiền vốn, một bên là chuyển đổi tài sản để bảo toàn giá trị. Đây là hai đặc tính để phân biệt kênh trú ẩn và kênh đầu tư” - Anh Gerard Do giải thích.

Lướt sóng vàng là tư duy rất tai hại, đặc biệt với người mới!

Không phải một kênh đầu tư đúng nghĩa, nhưng với sự biến động của giá vàng trong thời gian qua, nhiều người có tâm lý mua đi bán lại trong ngắn hạn, hy vọng kiếm được một chút tiền chênh lệch qua những phiên biến động giá vàng. Liệu đó có thực sự là một cơ hội kiếm tiền hay không?

Trả lời câu hỏi này, anh Gerard Do khẳng định vàng không phải là loại tài sản mà bạn nên đầu cơ, hiểu nôm na là mua vào và bán ra trong thời gian ngắn, bởi khả năng thua lỗ là rất cao.

“Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn” - Anh Gerard Do nhấn mạnh.