Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp này dễ dính thị phi gây hao tài tốn của

Năm Ất Tỵ (2025) đang dần đi đến hồi kết, chu kỳ chuyển giao năng lượng cuối năm luôn là thời điểm then chốt để vận khí cá nhân được thanh lọc, chuyển hóa. Trong bối cảnh Hỏa khí vượng sinh Thổ, trường khí có sự biến động mạnh mẽ, mang đến cơ hội thăng tiến cho nhiều bản mệnh. Tuy nhiên song song với đó, cũng có những người bị hao tài, cuốn vào vòng thị phi.

Trong thuật số mệnh lý, hao tài không chỉ đơn thuần là mất mát tiền bạc, mà còn bao hàm cả sự tiêu hao năng lượng, công sức vào những việc vô ích, hoặc bị tiểu nhân quấy phá dẫn đến tổn thất về kinh tế.

Theo tử vi dự đoán, từ giờ đến cuối năm, có 3 con giáp cần tĩnh tâm dưỡng khí, cẩn trọng trong giao dịch tiền bạc, nếu không sẽ bị hao tài trắng tay.

1. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn được xem là những người có lý trí, biết phản tư để học cách trưởng thành. Tuy nhiên, khi bước vào những tháng cuối cùng của năm tuổi, bản mệnh tuổi Tỵ phải đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực của tổ hợp Hung Tinh, đặc biệt là sự xuất hiện của Phá Toái và Thiên Hư. Đây là hai sao chủ về sự đổ vỡ, hao tổn, trực tiếp tác động đến cung Tài Bạch và Quan Lộc.

Ảnh minh họa

Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Tỵ dễ vướng vào những tranh chấp, xáo trộn nội bộ. Công việc đang tiến triển thuận lợi bỗng gặp sự cản trở từ những quyết định thiếu sáng suốt hoặc do tiểu nhân đố kỵ, gièm pha mà sinh ra cô lập, khó khăn trong việc hợp tác. Dưới tác động của Thiên Hư, tâm lý làm việc của người tuổi Tỵ có thể bị ảnh hưởng, cảm thấy nản chí, hoài nghi về hướng đi của bản thân, từ đó dẫn đến những sai sót không đáng có trong nghiệp vụ, làm giảm hiệu suất công việc và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Sự cản trở này khiến cho các dự án lớn, tưởng chừng sắp thành công lại bị trì hoãn hoặc thất bại, kéo theo sự tiêu tốn nguồn lực và thời gian.

Về tiền bạc, cục diện hao tài của tuổi Tỵ biểu hiện rõ rệt qua việc chi tiêu tăng cao và các khoản đầu tư có xu hướng thất thoát. Phá Toái ám chỉ tiền bạc dễ bị tiêu tán vào những việc bất đắc dĩ như sửa chữa nhà cửa, phương tiện đi lại, hoặc giải quyết các vấn đề pháp lý, thị phi do tiểu nhân gây ra. Mối quan hệ đối tác làm ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị phản bội hoặc dính vào các hợp đồng, giao dịch thiếu minh bạch.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ trong giai đoạn từ giờ đến cuối năm là giữ tâm an định, tránh để cảm xúc bất đồng mở lối cho thị phi. Mọi quyết định về tài chính suy nghĩ kỹ lưỡng, lường trước cách ứng phó cho tất cả các kịch bản có thể xảy đến.

2. Tuổi Thân

Người tuổi Thân sở hữu trí tuệ linh hoạt, tư duy mạch lạc và khả năng giao tiếp khéo léo. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm Ất Tỵ, vận trình của bản mệnh tuổi Thân có dấu hiệu bất ổn do ảnh hưởng của sao Thiên Khốc và sự can nhiễu của các mối quan hệ xã giao không bền vững. Sự bất ổn tâm lý chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự hao tài.

Ảnh minh họa

Trong sự nghiệp, người tuổi Thân có thể gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên, đặc biệt là vào khoảng tháng 9 âm lịch khi sao Thiên Khốc xuất hiện. Sao này chủ về sự buồn bã, và bất hòa, khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Bản mệnh dễ bị kích động bởi những lời nói, hành động nhỏ nhặt, dẫn đến những hành xử thiếu kiềm chế hoặc quyết định nóng vội trong công việc. Việc mâu thuẫn bùng phát tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu nhân xen vào làm rối ren, phá hoại công sức đã gây dựng. Dù có năng lực xuất chúng, người tuổi Thân vẫn có thể bị giáng chức, mất quyền lực hoặc tổn thất hợp đồng do bị tiểu nhân hãm hại.

Về khía cạnh tiền bạc, cục diện hao tài của người tuổi Thân thường đến từ những mối quan hệ mới thiếu bền vững, hoặc mâu thuẫn tình cảm. Tử vi dự đoán trong tháng 10 âm lịch, các mối quan hệ xã giao tuy nở rộ nhưng lại tiềm ẩn hao tổn. Bản mệnh dễ bị lừa gạt, lợi dụng lòng tin để cho vay mượn hoặc đầu tư vào những dự án không uy tín. Đặc biệt, nếu có mâu thuẫn tình cảm hoặc gia đình, người tuổi Thân có xu hướng chi tiêu vô độ để giải tỏa cảm xúc hoặc phải chi số tiền lớn để giải quyết các vấn đề cá nhân phát sinh từ sự bất hòa đó.

Lời khuyên cho tuổi Thân là cần cảnh giác cao độ với những người mới quen, tránh tham gia hùn vốn hoặc đầu tư mạo hiểm. Đồng thời, cần giữ khoảng cách an toàn với những mối quan hệ xã giao.

3. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong ba con giáp (Hợi, Mão, Mùi) bước vào năm đầu tiên của hạn Tam Tai trong năm 2025. Tam Tai được xem là 3 năm liên tiếp mà bản mệnh gặp nhiều khó khăn, trắc trở, và xui xẻo, trong đó năm đầu tiên thường khởi phát những vấn đề không thuận lợi, đặc biệt là về tài chính và sức khỏe.

Ảnh minh họa

Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực từ công việc. Dù bản mệnh có sự nỗ lực, tận tâm nhưng thành quả lại không được như ý, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan hoặc do vận rủi chung của năm Tam Tai. Công việc có xu hướng trì trệ, hoặc phải thay đổi đột ngột khiến bản mệnh mất phương hướng, tốn kém nguồn lực để thích ứng. Đối với người tuổi Hợi làm ăn kinh doanh, từ giờ đến cuối năm là thời điểm dễ gặp thất bại trong các kế hoạch mở rộng thị trường hoặc bị cạnh tranh gay gắt dẫn đến sụt giảm doanh thu.

Về Tiền Bạc, cục diện hao tài là vấn đề cốt lõi mà người tuổi Hợi phải đối mặt trong giai đoạn cuối năm đầu Tam Tai. Dù có thể vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, nhưng các khoản chi lại tăng đột biến và ngoài dự kiến. Tiền bạc cứ như nước chảy qua kẽ tay, tiền vào cửa trước, ra cửa sau. Hao tổn lớn nhất thường đến từ việc đầu tư sai lầm do thiếu cân nhắc, hoặc phải chi trả cho vấn đề sức khỏe của bản thân hoặc người thân trong gia đình.

Lời khuyên cho tuổi Hợi là hạn chế tuyệt đối việc cho người khác vay tiền, dù là khoản lớn hay khoản nhỏ, là người thân hay người quen. Đồng thời, tuổi Hợi trong thời gian này cũng nên hạn chế đầu tư mạo hiểm.

(Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)