Nửa cuối tháng 9: 3 cung hoàng đạo "phất" hẳn lên, tiền bạc thi nhau kéo tới

Vũ trụ luôn vận hành theo chu kỳ của những vì sao, và khi các hành tinh di chuyển đến vị trí tương hợp, vận mệnh cũng theo đó mà chuyển hóa. Nửa cuối tháng 9, khi sao Venus (sao Kim) và sao Jupiter (sao Mộc) tạo góc tam hợp với sao Mercury (sao Thủy), năng lượng tài lộc và cơ hội nghề nghiệp của 3 cung hoàng đạo dưới đây sẽ được kích hoạt mạnh mẽ, bước vào giai đoạn thăng hoa về cả sự nghiệp lẫn tiền tài.

1. Song Tử (21/5 - 21/6)

Với người mang chòm sao Song Tử, nửa cuối tháng 9 là thời khắc vàng khi sao Mercury - Hành tinh chủ quản của cung này di chuyển thuận chiều và tạo góc lục hợp cùng sao Jupiter. Sự kết nối giữa trí tuệ và vận may giúp Song Tử bộc lộ rõ năng lực tư duy linh hoạt, khả năng đàm phán và sáng tạo vượt trội.

Trong công việc, Song Tử sẽ thấy mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn trước: Những ý tưởng từng bị bỏ qua nay được lắng nghe, những kế hoạch tưởng dang dở nay có người hỗ trợ thực thi. Nếu đang theo đuổi lĩnh vực truyền thông, kinh doanh, hoặc công việc liên quan đến ngôn ngữ, đây là thời điểm để Song Tử tỏa sáng. Nguồn năng lượng từ sao Jupiter cũng mang đến cơ hội tài chính đáng kể. Song Tử có thể nhận thêm dự án phụ, được tăng lương, hoặc có nguồn thu bất ngờ từ những nỗ lực trước đó.

Tuy nhiên, Song Tử cũng cần lưu ý vấn đề chi tiêu trong nửa cuối tháng 9, vì có sao Venus đi qua Nhà số 2, dự báo tình trạng túi tiền hao hụt vì chi tiêu, mua sắm hoặc tham gia tiệc tùng.

Lời khuyên cho Song Tử là hãy giữ lý trí trong việc vui chơi hưởng thụ. Song Tử nên trích một phần số tiền kiếm được để tái đầu tư vào học tập, phát triển kỹ năng, thay vì chi tiêu mua sắm nhất thời.

2. Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Với Xử Nữ, nửa cuối tháng 9 là giai đoạn “đơm hoa kết trái” sau thời gian dài miệt mài nỗ lực. Mercury - Hành tinh chủ của Xử Nữ đang ở vị trí vững vàng, đồng thời nhận năng lượng hài hòa từ Venus, tạo nên góc chiếu tam hợp mang lại sự công nhận và phần thưởng xứng đáng.

Công việc trở nên rõ ràng, các dự án được duyệt nhanh, những nỗ lực thầm lặng cuối cùng cũng được ghi nhận. Với những Xử Nữ đang làm trong ngành dịch vụ, tài chính, kỹ thuật hoặc quản trị, đây là thời điểm nên mạnh dạn nhận thêm trách nhiệm vì khả năng cao, thành quả sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ.

Tài vận của Xử Nữ trong giai đoạn này cũng đặc biệt vững vàng vì có Jupiter đang hoạt động ở Nhà số 2, dự báo dòng tiền đều đặn sinh lời. Nhiều Xử Nữ sẽ nhận được thưởng quý, hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư từ trước. Tuy nhiên, vì sao Saturn vẫn còn đang ở Nhà số 10 - Biểu tượng của lý trí và kỷ luật, nên nếu đang có dự định đầu tư mới, Xử Nữ cần cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không nên nóng vội.

Lời khuyên dành cho Xử Nữ là hãy tin vào nỗ lực của mình và không ngừng nỗ lực. Sự cần mẫn chính là “kim chỉ nam” giúp Xử Nữ giữ vận may và tài khí từ giờ đến cuối năm.

3. Sư Tử (23/7 - 22/8)

Trong nửa cuối tháng 9, Sun - Chủ tinh của Sư Tử đang ở vị trí cường vượng và kết hợp với Venus tạo góc chiếu thuận lợi, giúp Sư Tử tỏa ra sức hút mãnh liệt. Năng lượng tự tin, quyết đoán và sáng tạo của Sư Tử đạt đỉnh, khiến người khác dễ bị thuyết phục, và cơ hội tự nhiên tìm đến.

Trong công việc, đây là thời điểm để Sư Tử thể hiện năng lực lãnh đạo, đảm nhận vai trò dẫn dắt hoặc khởi xướng dự án mới. Những Sư Tử đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, hoặc kinh doanh sẽ đặc biệt may mắn nhờ danh tiếng đi liền với lợi nhuận.

Sự xuất hiện của Jupiter ở Nhà số 2 cũng mang lại vận tiền vượng phát. Sư Tử có thể ký kết được thêm những hợp đồng mới, tăng doanh số hoặc có khoản tiền thưởng ngoài dự đoán.

Tuy nhiên ngoài sự xuất hiện của Jupiter thì còn có Venus ở Nhà số 2, nên các Sư Tử cũng cần lưu tâm trong vấn đề chi tiêu để tránh tình trạng vung tay quá trán, tiền vào nhiều nhưng tiền ra cũng nhiều.

Lời khuyên dành cho Sư Tử là hãy giữ tâm thế khiêm nhường, không nên quá phô trương hay theo đuổi sự hào nhoáng nhất thời.