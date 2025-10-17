Thủ đoạn lừa đảo mới được ghi nhận liên quan đến các sự kiện, hội thảo,... của ngân hàng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cho biết, thời gian gần đây, ngân hàng ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng bị các đối tượng xấu liên hệ, mời tham dự các “sự kiện tri ân khách hàng”, “hội thảo đặc biệt” hoặc “chương trình khuyến mãi”. Thực tế, đây đều là các sự kiện giả mạo, được thiết lập nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Theo KienlongBank, các đối tượng này thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng giả mạo thương hiệu ngân hàng bằng cách dùng hình ảnh, logo, thư mời điện tử và tên KienlongBank để tạo niềm tin với khách hàng. Sau đó, chúng gửi đường link hoặc mã QR, dụ khách hàng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng giả, yêu cầu điền thông tin cá nhân, đăng nhập tài khoản hoặc cài đặt các ứng dụng độc hại. Khi người dùng cung cấp thông tin hoặc cấp quyền truy cập cho các ứng dụng lạ này, thiết bị có thể bị kiểm soát từ xa, dẫn đến việc mất tiền trong tài khoản và rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản, KienlongBank khuyến nghị khách hàng tuân thủ nguyên tắc “3 Không – 2 Nhớ”.

Cụ thể, “3 Không” gồm:

1. Không tin tưởng bất kỳ thông tin hay chương trình khuyến mãi nào không được đăng tải trên kênh chính thức của KienlongBank

2. Không chia sẻ thông tin cá nhân, số thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc mã đăng nhập cho bất kỳ ai.

3. Không truy cập hoặc cài đặt ứng dụng từ đường link, file .apk (Android) hoặc TestFlight/MDM (iOS) không rõ nguồn gốc.

Nguyên tắc “2 Nhớ” bao gồm: nhớ xác thực kênh chính thức của KienlongBank để kiểm tra chương trình thật; và nhớ liên hệ ngay hotline khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo để được hỗ trợ khóa tài khoản, khóa thẻ và hướng dẫn xử lý kịp thời.

KienlongBank đồng thời lưu ý, nếu khách hàng phát hiện bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị lộ thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, cần liên hệ ngay qua hotline để được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngân hàng khẳng định luôn đồng hành cùng khách hàng trong việc bảo vệ an toàn giao dịch và thông tin cá nhân.







