Chỉ trong ít ngày, nhân viên Agribank ngăn chặn loạt vụ lừa đảo chuyển tiền: Ngân hàng phát cảnh báo

Nhiều người người sập bẫy đối tượng lừa đảo

Ngày 18/9/2025, vụ việc đầu tiên được ghi nhận tại Agribank Chi nhánh Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Một phụ nữ tên T. đến ngân hàng với vẻ mặt căng thẳng, liên tục nghe điện thoại trong lúc làm thủ tục chuyển 100 triệu đồng. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là “cán bộ hải quan” hướng dẫn chị nộp “phí hải quan” để nhận món quà 500.000 USD từ nước ngoài gửi về. Nhờ tinh ý quan sát, giao dịch viên lập tức dừng giao dịch, báo cáo lãnh đạo và mời Công an xã Văn Bàn đến làm việc. Lực lượng chức năng xác định đây là chiêu lừa “nhận quà quốc tế” quen thuộc, kịp thời giải thích và giúp người dân giữ lại toàn bộ số tiền.

Chỉ ít ngày sau, ngày 24/9/2025, tại Phòng giao dịch Sơn Động thuộc Agribank Chi nhánh Bắc Giang II, một khách hàng nam trung niên đến yêu cầu chuyển 25 triệu đồng cho “người bạn quen qua mạng xã hội” với lý do “giúp đỡ nộp phạt để được về nước”. Thấy khách hàng bối rối, giao dịch viên khéo léo khai thác thêm thông tin và báo ngay cho Công an xã Tây Yên Tử. Khi công an có mặt, sự thật được làm rõ: đây là trò giả mạo người thân “kêu cứu”, lợi dụng lòng thương để chiếm đoạt tiền. Nhờ sự phối hợp kịp thời, vụ việc được ngăn chặn trước khi đồng tiền rời khỏi tài khoản.

Đến ngày 26/9/2025, tại Agribank Chi nhánh Bắc Giang, một nam sinh Đỗ Văn H. (SN 2005) mang túi tiền mặt 805 triệu đồng đến quầy giao dịch. Em tỏ ra hoảng sợ, liên tục nghe điện thoại và thao tác theo chỉ dẫn của người tự xưng là “cán bộ công an”. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hai giao dịch viên Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương nhanh chóng báo lãnh đạo, đồng thời phối hợp Công an phường Bắc Giang xác minh. Cơ quan công an phát hiện nam sinh bị đe dọa “liên quan đường dây rửa tiền”, bị buộc phải chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Nhờ hành động kịp thời, giao dịch được dừng lại, em H. được giải thoát khỏi cái bẫy tinh vi.

Chưa đầy một tuần sau, ngày 2/10/2025, Agribank Chi nhánh Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận một khách hàng lớn tuổi bị yêu cầu chuyển 160 triệu đồng cho đối tượng giả danh cán bộ công an. Người gọi điện hù dọa bà “liên quan chuyên án rửa tiền” và phải chuyển tiền ngay để “giải trình”. Nhờ sự tinh ý của giao dịch viên, ngân hàng phối hợp Công an xã Hương Đô có mặt kịp thời, làm rõ bản chất vụ việc, thuyết phục khách hàng dừng giao dịch.

Tiếp đó, ngày 7/10/2025, tại Phòng giao dịch Agribank Liên Sơn (huyện Văn Bàn, Lào Cai), nhân viên ngân hàng phát hiện một khách hàng nam chuẩn bị chuyển 14 triệu đồng đặt cọc “mua xe máy thanh lý giá rẻ” qua mạng. Khi giao dịch viên tạm dừng, khách hàng tỏ ra nôn nóng và liên tục nghe điện thoại. Nhận định đây là chiêu “đặt cọc trước, mất tiền sau”, Agribank đã báo Công an xã Liên Sơn phối hợp ngăn chặn, giúp người dân thoát khỏi bẫy lừa.

Cùng thời gian này, tại TP. Hồ Chí Minh, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh cũng ghi nhận một vụ tương tự. Một khách hàng nữ đến quầy yêu cầu chuyển hơn 21 triệu đồng cho “nhân viên hãng quà tặng Y.” để “nhận phần thưởng tri ân”. Khi kiểm tra thông tin, giao dịch viên phát hiện tên nhóm “Quà tặng Y.” từng bị cảnh báo trên các diễn đàn phòng chống lừa đảo. Cán bộ ngân hàng đã kiên quyết từ chối giao dịch, giải thích cặn kẽ cho khách hàng, đồng thời khuyến nghị trình báo công an.

Nhận diện thủ đoạn đang thịnh hành

Từ thực tế các vụ việc cho thấy, tội phạm công nghệ cao đang liên tục biến tướng với nhiều kịch bản khác nhau. Phổ biến nhất là giả danh cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, hải quan gọi điện thông báo người dân “liên quan vụ án” hoặc “bị phong tỏa tài khoản” rồi yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Thủ đoạn này xuất hiện trong cả vụ Bắc Giang và Hà Tĩnh, nơi kẻ gian lợi dụng tâm lý sợ hãi, đe dọa bắt giữ để buộc nạn nhân tuân theo.

Bên cạnh đó là chiêu “nhận quà - nhận thưởng”, thường được ngụy trang bằng những tin nhắn mời trúng thưởng, nhận quà từ nước ngoài. Kẻ lừa gắn thêm yếu tố “phí hải quan” hoặc “thuế vận chuyển” để hợp thức hóa việc đòi tiền, như trường hợp ở Văn Bàn (Lào Cai) với khoản 100 triệu đồng “phí nhận quà”. Không kém phần phổ biến là hình thức “mua hàng giá rẻ - đặt cọc trước” trên các nền tảng mạng xã hội. Tại Liên Sơn, chiêu này đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân, khiến nhiều người chỉ vì “chớp cơ hội mua xe thanh lý” mà suýt mất tiền. Ngoài ra, kẻ gian còn gửi tin nhắn, email giả mạo ngân hàng hoặc tổng đài, yêu cầu khách hàng “xác thực tài khoản” hoặc “kiểm tra CIC” qua đường link đính kèm. Khi người dùng nhập OTP hoặc cài ứng dụng lạ, chúng lập tức chiếm quyền điều khiển thiết bị và rút sạch tài khoản.

Một biến thể khác là giả mạo nhân viên ngân hàng, thậm chí tới tận quầy giao dịch, yêu cầu “xử lý nhanh”, “chuyển hộ”, hoặc nhờ bỏ qua thủ tục xác minh. Nhờ đào tạo bài bản, cán bộ Agribank luôn giữ vững nguyên tắc quy trình, từ chối mọi yêu cầu thiếu minh bạch, giúp khách hàng không rơi vào bẫy.

Từ những vụ việc trên, Agribank khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại, mạng xã hội hoặc email. Khi nhận được thông tin bất thường, dù người gọi tự xưng là cán bộ công an, hải quan, viện kiểm sát hay nhân viên ngân hàng hãy dừng thao tác ngay và kiểm tra lại qua tổng đài chính thức 1900 558818 hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch gần nhất.

Khách hàng không nên cung cấp bất kỳ mã OTP, mật khẩu, mã PIN, hay thông tin thẻ cho người khác, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Mọi tin nhắn, email có đường link yêu cầu “xác minh”, “nâng cấp bảo mật”, “nhận quà” đều phải được coi là nghi vấn. Hãy xóa ngay và tuyệt đối không cài ứng dụng ngoài các kho chính thức.

Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, cần xác minh kỹ tên, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và mục đích giao dịch. Nếu không rõ người nhận hoặc lý do, nên dừng lại để kiểm tra thêm. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng báo với cán bộ Agribank, đồng thời liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ phong tỏa, truy vết kịp thời.

Quan trọng hơn, mỗi khách hàng cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ ngân hàng và cơ quan chức năng, chia sẻ kiến thức phòng chống lừa đảo tới người thân, đặc biệt là người cao tuổi. Chỉ cần vài phút bình tĩnh và kiểm tra chéo, người dân có thể giữ vững tài sản, góp phần cùng ngành ngân hàng và lực lượng công an đẩy lùi tội phạm công nghệ cao.