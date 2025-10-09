VN-Index chính thức vượt 1.700 điểm, lập đỉnh cao mới sau khi nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến phiên giao dịch khá tích cực. Chốt phiên 9/10, VN-Index bật tăng gần 19 điểm, qua đó tiến lên đỉnh lịch sử 1.716,47 điểm. Động lực chính của chỉ số đến từ cổ phiếu “họ” Vingroup, đóng góp tổng cộng hơn 7 điểm tăng cho VN-Index, bên cạnh các mã ngân hàng như VPB, MBB, SHB, CTG,... cũng trở thành “công thần”.

Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt trên 31.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, về độ rộng, nhóm cổ phiếu tăng điểm lại không quá áp đảo với 340 mã tăng trên toàn thị trường, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với 314 mã giảm.

VN-Index thêm một lần lập đỉnh cao mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày 9/10 ngay sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp – cột mốc được giới đầu tư chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đánh giá Việt Nam kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng vốn quốc tế sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

" Việc nâng hạng giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt là các quỹ ETF và quỹ tương hỗ đang theo dõi các chỉ số của FTSE. Chúng tôi ước tính dòng vốn từ các quỹ chủ động và bị động vào thị trường Việt Nam khoảng 5 tỷ USD ", báo cáo chỉ rõ.﻿

Sau khi được nâng hạng, thị trường vốn Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. Niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện, khiến chi phí vốn của doanh nghiệp giảm, doanh nghiệp dễ tiếp cận với vốn nước ngoài hơn.

Bên cạnh đó, Dragon Capital Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui mừng khi Việt Nam được nâng hạng và cho rằng đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Theo Dragon Capital, chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ quan quản lý của Việt Nam đã làm việc với cường độ cao để thực hiện các biện pháp cải cách thể chế và hoàn thiện hạ tầng, ban hành 2 nghị định, 4 thông tư và 1 bộ luật sửa đổi nhằm củng cố khung pháp lý, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị cho lộ trình nâng hạng quan trọng này.﻿

Việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi là một cột mốc quan trọng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, VinaCapital cho rằng thách thức lớn hơn nằm ở việc duy trì và củng cố vị thế này trong dài hạn. Để làm được điều đó, Việt Nam cần thực hiện thêm các cải cách toàn diện nhằm tăng chiều sâu, hiện đại hóa và quá trình phát triển bền vững của thị trường vốn.

Thứ nhất, ﻿ thành lập Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty System - CCP) vào cuối năm 2026.

Thứ hai, ﻿ nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài là yếu tố then chốt.

Thứ ba, ﻿﻿cần đa dạng hóa ngành và có thêm nhiều đợt IPO chất lượng cao.

Tại báo cáo chiến lược mới nhất, Chứng khoán SSI đánh giá rằng thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Măc dù đã ghi nhận mức tăng giá mạnh trong năm 2025, định giá thị trường vẫn còn hấp dẫn.

Theo nhóm phân tích, VN-Index hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2025 và 2026 lần lượt là 13,9 và 12 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (14 lần) và dưới ngưỡng 15-16 lần trong các giai đoạn thị trường hưng phấn trước đây.

So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng cao và mức định giá hợp lý, cho thấy thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới. SSI Research duy trì mục tiêu cho VN-Index ở mức 1.800 điểm trong năm 2026.



Có thể thấy rằng, dù VN-Index vừa ghi nhận cột mốc lịch sử, nhưng chặng đường phía trước của thị trường chứng khoán Việt Nam không hề bằng phẳng. Việc được FTSE nâng hạng là động lực quan trọng, song tác động thực tế sẽ diễn ra dần dần, tùy thuộc vào khả năng cải thiện hạ tầng, thanh khoản và sự tham gia của dòng vốn ngoại trong các quý tới.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể cần những nhịp nghỉ để hấp thụ lực cung và kiểm định vùng đỉnh mới, nhưng về dài hạn, nền tảng tích cực vẫn được củng cố nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định, niềm tin nhà đầu tư cải thiện và vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực ngày càng rõ nét.

Với nhà đầu tư, giai đoạn sau mỗi đỉnh cao luôn đòi hỏi sự bình tĩnh, kỷ luật và chọn lọc, bởi thị trường không thưởng cho những người hưng phấn nhất, mà cho những người hiểu rõ điều mình đang nắm giữ và kiên định với chiến lược dài hạn.﻿