Tuổi 45 tôi ngỡ ngàng nhận ra: 5 khoản chi tưởng nhỏ mà âm thầm rút cạn tài chính suốt bao năm

1. Những buổi “mua vui” nhỏ – cộng lại thành khoản lớn

Mỗi lần căng thẳng, tôi tự thưởng cho mình cà phê, bánh ngọt, mua một món đồ xinh xinh để “xả stress”. Mỗi lần chỉ 50–100 nghìn, tưởng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng một tháng 10 lần, một năm hơn trăm lần, cộng lại cả chục triệu. Đó chưa kể đến quần áo “mua cho vui” mà treo còn nguyên tag.

Bài học: Đặt ra giới hạn số lần mua vui mỗi tháng và chuyển phần còn lại sang quỹ tiết kiệm hoặc quỹ cho bản thân.

2. Các khoản “bắn” cho bạn bè, họ hàng – không ghi lại

Tiệc tùng, quỹ lớp, quỹ nhóm, ốm đau… mỗi lần vài trăm nghìn. Tôi nghĩ mình rộng rãi, “có nhiêu giúp nấy” nhưng chưa từng ghi chép. Khi tổng kết lại, riêng khoản đóng góp – quà cáp này chiếm 10–15% thu nhập mỗi tháng mà không hay.

Bài học: Ghi rõ từng khoản, lập ngân sách quỹ xã giao riêng, tránh lẫn với chi tiêu cá nhân.

3. Chi phí “nhỏ giọt” cho nhà cửa

Mỗi tháng tôi mua thêm một đồ trang trí, một món tiện ích, một cái chậu cây… Từng món vài trăm nghìn, nhưng phòng khách đầy lên mà ví lại mỏng. Đến khi cần sửa chữa lớn thì không còn tiền.

Bài học: Lập quỹ sửa chữa/bảo trì riêng. Chỉ mua đồ nhỏ khi quỹ lớn đã đủ.

4. Thẻ tín dụng và các dịch vụ tự động trừ tiền

Tôi đăng ký nhiều dịch vụ “chỉ vài chục nghìn/tháng”: app xem phim, gói tập gym, gói nhạc. Tất cả trừ tự động, lâu dần quên mất. Khi rà soát lại, tôi giật mình vì tổng chi phí gần bằng một khoản tiết kiệm.

Bài học: Rà soát dịch vụ định kỳ 3–6 tháng, hủy những gói ít dùng; trả thẻ tín dụng đúng hạn để không phát sinh lãi.

5. Quỹ “cho người khác” nhưng quên “cho mình”

Tôi luôn dành tiền cho chồng con, cho bố mẹ, cho họ hàng, nhưng chưa từng trích ra khoản “quỹ cá nhân” cho chính mình. Hậu quả là khi muốn học một kỹ năng mới hay chăm sóc sức khỏe, tôi phải đắn đo vay mượn.

Bài học: Dù thu nhập không cao, cũng nên có quỹ cá nhân riêng; chỉ cần 5–10% thu nhập nhưng tạo cảm giác chủ động và an toàn.

Kết luận

Nhìn lại, 5 khoản chi này tưởng nhỏ nhưng đã âm thầm rút cạn tài chính của tôi suốt bao năm. Cắt bỏ hoặc kiểm soát chúng không khiến cuộc sống khắc khổ hơn, ngược lại giúp tôi dư ra một khoản đáng kể mỗi tháng để lập quỹ dự phòng, quỹ đầu tư nhỏ. Tuổi 45 không phải là quá muộn để thay đổi – miễn là bạn nhận ra sớm và bắt đầu ngay hôm nay.