Giá bạc giữ mức trên 51 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay ổn định, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.865.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.923.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tháng qua, người mua đã lãi 18,3% và lãi 74% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng tăng mạnh, có giá 49.733.209 đồng/thỏi (mua vào) và 51.279.872 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:59 ngày 9/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt mốc 48,7 USD/ounce.

Bạc đã tăng hơn 3% lên gần 50 đô la một ounce vào thứ Tư (8/10), mức cao nhất mọi thời đại khi việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa kéo dài trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Việc đóng cửa đã bước sang tuần thứ hai mà không có giải pháp nào trong tầm nhìn, làm mờ triển vọng kinh tế, trì hoãn dữ liệu quan trọng và gây thêm áp lực buộc các nhà lập pháp phải đạt được thỏa thuận. Thị trường cũng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất một phần tư điểm trong tháng này, và có khả năng sẽ có một lần nữa vào tháng 12.

Trong khi đó, nhu cầu vật chất mạnh mẽ từ các lĩnh vực năng lượng mặt trời và điện tử tiếp tục hỗ trợ giá, với việc Viện Bạc dự báo thâm hụt nguồn cung toàn cầu trong năm thứ năm liên tiếp vào năm 2025.