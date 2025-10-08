Giá bạc hôm nay, 8-10: "Quay xe" giảm sau khi bị chốt lời mạnh

Sáng 8-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc ở mức quanh 1,851 triệu đồng/lượng mua vào, 1,896 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 15.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Nhiều thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá bạc đi xuống - sau những ngày tăng mạnh lập đỉnh liên tiếp.

Giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 1,847 triệu đồng/lượng và bán ra 1,904 triệu đồng/lượng.

Golden Fun bán ra 1 lượng bạc giá 1,9 triệu đồng; trong khi Ancarat bán ra 1,903 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước giảm trở lại, sau nhiều ngày đi lên cùng nhịp với thế giới.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này bất ngờ bị chốt lời mạnh mẽ sau khi lên mốc cao nhất trong 14 năm qua. Lúc 9 giờ 45 phút, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 48,21 USD/ounce, giảm 0,76% so với mốc đỉnh 48,58 USD/ounce phiên trước đó.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại

Diễn biến của giá bạc cũng gây bất ngờ, khi ngược chiều với đà tăng mạnh mẽ và lập mốc đỉnh mới của giá vàng thế giới. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới vượt 4.000 USD/ounce – mốc cao nhất trong lịch sử.

Theo giới phân tích, bạc bị chốt lời sau chuỗi tăng liên tiếp khoảng 67% từ đầu năm tới nay - trở thành kênh đầu tư hấp dẫn và thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Giá bạc tăng nhanh nhưng trong trường hợp đảo chiều giảm, cũng sẽ biến động mạnh hơn so với giá vàng.

Trong dài hạn, giá bạc và vàng tiếp tục được hưởng lợi khi lãi suất tại Mỹ giảm trong lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và tình hình căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực gây lo ngại cho nhà đầu tư. Vàng, bạc được xem là các kênh đầu tư trú ẩn an toàn.

Hiện nay, giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,53 triệu đồng/lượng.