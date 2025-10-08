Giá vàng hôm nay 8/10: Tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng đạt đỉnh mới khi nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi tình hình bất ổn chính trị ngày càng gia tăng tại Mỹ, Nhật Bản và Pháp.

Ngoài ra, kỳ vọng về việc Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ thị trường kim loại, với sự chú ý tập trung vào các phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này để có thêm thông tin. Dữ liệu cho thấy việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng cường mua vàng cũng đã hỗ trợ giá kim loại quý này.

Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng mạnh trong tuần này, đặc biệt khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, khi có ít dấu hiệu cho thấy bế tắc chính trị tại Quốc hội sẽ sớm kết thúc…

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tiếp tục đạt đỉnh. (Ảnh: Gainesvillecoins).

Lúc 6h ngày 8/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.988 USD/ounce, tăng 28 USD so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.889 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, theo một bản ghi nhớ nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai.

Ngân hàng đầu tư này dự báo đà tăng của giá vàng sẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF vàng tại phương Tây và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng ổn định.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, các quỹ ETF phương Tây sẽ tăng lượng nắm giữ vàng, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất Quỹ Liên bang 100 điểm cơ bản trước quý II/2026.

Goldman Sachs cũng dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 80 tấn vàng trong năm 2025 và 70 tấn trong năm 2026, đồng thời nhận định ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi sẽ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, chuyển dần từ đồng USD sang vàng.



