Cân mọi deadline, Gen Z vẫn bật mood chill: Cách thế hệ đa nhiệm sống hết mình, tận hưởng tối đa!

Sáng "cân" việc full-time, tối "xử đẹp" job ngoài, nhiều khi là tới 2-3 việc tay trái chứ cũng không phải 1. Ấy vậy mà tối đến vẫn thấy up ảnh đi ăn, đi chơi, vài ba tháng lại check-in một chuyến du lịch ở thành phố nào đó,...

Được mệnh danh là thế hệ đa nhiệm, đây có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì quá xa lạ với Gen Z. Nhìn cách họ làm hết sức, chơi hết mình, hẳn nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc: Sao có thể?

Khéo chọn, khéo sắp xếp: Cách Gen Z "cân" được tất cả, từ làm việc tới vui chơi!

Một ngày chỉ có 24 tiếng. Thế nên để hết mình cho deadlines lẫn thêm "hương vị" cho đời sống cá nhân của mình, bí quyết của Gen Z thực ra cũng không có gì khó hiểu, nhưng để làm được thì chắc chắn không đơn giản: Khéo sắp xếp lịch trình, biết tận dụng những công cụ nhanh - tiện - tối ưu cho chính mình.

Đơn cử nhất là việc lựa chọn phương tiện di chuyển từ nhà tới công ty, từ công ty tới chỗ hò hẹn, thay vì tự lái xe băng qua những cung đường tắc nghẽn với hàng chục chiếc đèn đỏ, Gen Z ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tranh thủ dùng thời gian trên metro hoặc xe bus để sắp xếp deadline trong đầu, hoặc thậm chí là nghe nhạc tiện chợp mắt chút đỉnh, thế là vừa đỡ mệt vì khói bụi còi xe, vừa góp phần giảm khí thải ra môi trường, vừa có thêm thời gian làm khối việc.

Trí Nhân (26 tuổi) - Nhân viên truyền thông tại TP.HCM, cũng lựa chọn cách này. Anh bạn cho biết: "Lúc trước mình tự lái xe đi làm, nếu đi sớm tránh tắt đường thì tầm 30 phút, ngược lại thì 50 phút - 1 tiếng là chuyện bình thường. Bắt đầu ngày làm việc mà tinh thần đã bị rút cạn gần nửa nên hiệu suất cũng giảm. Nhà từ quận 9 và văn phòng quận 3 cũ, bây giờ mình chọn nối chuyến metro và bus, thật sự tiện và khoẻ hơn nhiều. Thời gian trên bus, metro mình có thể tận dụng đọc sách hay làm thêm được việc, mà còn tiết kiệm được kha khá tiền.

Mình dùng thẻ Sacombank MultiPass để tap trực tiếp lên cổng soát vé vào ga metro hay mua vé qua máy POS trên bus, nay đến hết năm 2025 thì còn được hoàn 100% phí cơ. Chưa kể chính sách ưu đãi hoàn tiền mua sắm, ăn uống, giải trí… lên tới 50% nữa".

Từ 1 thay đổi nhỏ, cuộc sống của Trí Nhân nhờ đó mà bắt đầu vào guồng. Anh bạn tiết lộ thêm việc di chuyển bằng phương tiện công cộng còn truyền cho anh động lực sống xanh.

Không phải điều gì quá to tát, chỉ cần nhét thêm bình nước nhỏ trong túi đi làm để đựng cà phê mua ngoài hàng, thay vì dùng cốc nhựa, hay ưu tiên mang túi vải lúc đi siêu thị để đỡ phải dùng túi nilon,...

Giống như hiệu ứng Domino, mỗi ngày một thay đổi nhỏ, Trí Nhân không chỉ sắp xếp cuộc sống của mình được gọn gàng hơn, mà tinh thần cũng thêm phần tích cực. Làm được việc tốt mà, sao không vui cho được?

Với Gen Z ngày nay, thói quen thanh toán bằng thẻ hay QR code khiến nhiều bạn trẻ ít khi chuẩn bị tiền lẻ trong ví. Ngọc Ánh (24 tuổi) - nhân viên thiết kế đồ họa - cũng vậy. Trước đây, mỗi lần đi xe buýt trả tiền mặt, cô thường lúng túng vì không có tiền lẻ, nhiều khi phải đổi hoặc trả dư. Quan trọng hơn, việc dùng tiền mặt khiến Ánh không thể theo dõi chính xác mình đã chi bao nhiêu cho việc đi lại, mọi thứ trở nên khó kiểm soát.

Chính vì thế, khi xe bus cho phép thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng, Ngọc Ánh nhanh chóng chuyển sang hình thức này. "Bây giờ các tuyến bus giờ đa phần đều đã có thể thanh toán qua thẻ, do có thẻ MultiPass và đã thêm vào Apple Pay nên một chạm thanh toán vé bus khá tiện. Thẻ còn tích hợp quản lý trên app Sacombank Pay nên mình có thể theo dõi chi tiết từng khoản chi, tháng nào cũng nắm rõ được mình tốn bao nhiêu cho đi lại, nhờ vậy dễ cân đối chi tiêu hơn hẳn" - Ngọc Ánh cho biết.

Với cách quản lý này, cô bạn không chỉ tiết kiệm được kha khá so với trước, mà còn thấy yên tâm hơn khi luôn kiểm soát được dòng tiền của mình. Đi lại thoải mái, thanh toán gọn gàng, mà cuối tháng vẫn còn dư để dành cho những niềm vui khác.

Một người thay đổi phương tiện di chuyển để sắp xếp cuộc sống bận rộn vào nhịp gọn gàng, một người thay đổi thói quen thanh toán để cải thiện sức khỏe tài chính, cả Trí Nhân và Ngọc Ánh đều khéo sắp xếp mọi thứ theo cách của riêng mình.

Sống chill là chuyện nhỏ!

Khái niệm sống chill với những Gen Z này, không đồng nghĩa với việc phải bớt làm để có thời gian rảnh, hoặc ngược lại, mà chỉ đơn giản là khéo chọn, để từng khoảnh khắc trong ngày đều trơn tru, mượt mà, để bận vẫn thấy vui chứ chẳng thấy mệt.

Hãy tưởng tượng một ngày thế này: Sáng tap thẻ lên xe bus/metro đi học đi làm, trưa tap thẻ đặt suất cơm, chiều tap thẻ mua ly cà phê để tỉnh táo làm việc, tối tap thẻ thanh toán bữa ăn cùng hội bạn. Đến cuối tháng nhìn lại, còn biết chắc mình đã chi bao nhiêu, cho những nhu cầu nào.

Mọi thứ đều trôi chảy, đơn giản và chẳng hề phức tạp. Dùng Sacombank MultiPass , tất cả chỉ cần "một chạm" mà giải quyết được biết bao vấn đề, từ nỗi lo quên ví hay chẳng có tiền mặt, tới cả việc không biết tiền đi đâu mất,...

Nhờ thế mà dù công việc bận rộn nhưng vẫn đủ thời gian lẫn không gian để tận hưởng niềm vui và cân bằng.