Thời mẹ 500 nghìn nuôi cả nhà, thời con dâu 500 nghìn chưa đủ tiền ship đồ skincare: “Tiêu tiền như phá”

Không phải vì thiếu thốn, mà vì hai thế hệ đang nói hai ngôn ngữ khác nhau khi bàn đến chuyện chi tiêu.

“Ngày xưa 500 nghìn ăn cả tuần, giờ một chai sữa rửa mặt cũng ngần ấy tiền”. Một câu than tưởng đơn giản, nhưng lại phản ánh khoảng cách không nhỏ giữa hai thế hệ. Những người làm cha mẹ, đặc biệt là phụ nữ trung niên, từng sống trong thời “đồng tiền mồ hôi nước mắt”, nơi mọi khoản chi đều phải tính toán kỹ lưỡng. Còn thế hệ con dâu hiện tại đi làm văn phòng, lương vài chục triệu, tiêu xài theo cảm xúc lại lớn lên trong thời đại nơi “mua cái gì cũng có lý do chính đáng”.

“Thấy con dâu mua bộ skincare 2 triệu, mẹ chồng thở dài ‘phí quá’. Nhưng với con, đó là khoản đầu tư cho bản thân”, một người chia sẻ trong group phụ nữ. “Mẹ chồng tiết kiệm kiểu ‘để phòng bệnh’, con dâu tiêu kiểu ‘để đỡ stress’. Hai bên đều có lý của mình, nhưng gặp nhau ở bức tường vô hình gọi là ‘không hiểu nhau’.”

Hai hệ giá trị song song: tiết kiệm để sống vs sống để tiêu

Không chỉ khác nhau ở con số, hai thế hệ còn khác nhau trong triết lý sống. Với mẹ chồng: “Giữ được tiền mới là giỏi.” Họ từng trải qua thời thiếu thốn, nên chi tiêu đồng nghĩa với mất an toàn. Mua cái gì cũng phải “đáng”, phải “bền”, phải “rẻ”.

Với con dâu: “Kiếm được tiền mà không dám tiêu, vậy đi làm để làm gì?” Họ xem tiêu tiền là cách thể hiện bản thân từ một ly cà phê “treat yourself” đến chuyến du lịch để “reset lại năng lượng”.

Trong khi mẹ chồng coi chi tiêu là rủi ro, con dâu coi nó là phần thưởng. Cùng một hành động “mua sắm”, nhưng người thì thấy phung phí, người lại thấy xứng đáng.

Khi “giữ tiền” trở thành cách… thể hiện tình thương

Đáng nói, nhiều bà mẹ trung niên vẫn xem “tiết kiệm” là một biểu hiện của yêu thương. Tiết kiệm cho con, cho cháu, cho gia đình. Họ tin rằng: càng giữ kỹ, càng lo xa, càng là người biết sống. Thế nên, khi thấy con dâu mua nến thơm, đi spa hay đổi điện thoại, phản ứng đầu tiên thường là lo lắng.

“Con dâu mua điện thoại mới cho mẹ, mẹ lại giận. Không phải vì ghét quà, mà vì thấy phí. Mấy bà mẹ thế hệ tôi sợ con tiêu quá tay, không phải sợ mất tiền, mà sợ mất thói quen giữ tiền,” bà Ngọc (58 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Tâm lý “tiền là để phòng thân” khiến họ nhìn thói quen chi tiêu của lớp trẻ bằng ánh mắt cảnh giác. Nhưng trong xã hội nơi giá cả leo thang, “giữ” kiểu cũ đôi khi không còn hợp thời.

Thời nào cũng có lý, chỉ khác cách nhìn

hác biệt giữa hai thế hệ về chi tiêu là điều dễ hiểu. Thế hệ 7x-8x lớn lên trong giai đoạn chuyển mình, nên tiền với họ là sự an toàn. Còn thế hệ trẻ coi tiền là công cụ để tận hưởng. Mỗi bên có lý riêng, nhưng nếu không tìm được tiếng nói chung, xung đột trong gia đình là chuyện tất yếu.

Câu chuyện “500 nghìn của mẹ - 500 nghìn của con” không chỉ là sự khác biệt về giá trị đồng tiền, mà còn là khoảng cách về cách sống. Một bên luôn nghĩ đến ngày mai, bên kia chỉ muốn sống cho hôm nay.

Thay vì đi chợ, con dâu giờ “đặt hàng online”. Thay vì tích cóp từng đồng, họ tích điểm hoàn xu. Khoảng cách giữa hai thế giới càng rõ rệt khi thói quen chi tiêu chuyển từ tiền mặt sang ví điện tử, từ mặc cả sang “săn deal”.

Một bình luận hài hước trên mạng nói: “Mẹ chồng tôi hỏi: ‘Sao con mua cái gì cũng trên mạng?’ Tôi đáp: ‘Vì mẹ ơi, giờ người ta ship cả hạnh phúc đến tận nhà rồi!’”

Đằng sau câu đùa là một thực tế: tiêu xài của thế hệ trẻ không chỉ để “có” mà để “cảm thấy”. Và đó là điều thế hệ trước hiếm khi hiểu được.

Khi tiền không còn là vấn đề, mà là cách nhìn

Cuộc tranh luận “ai đúng ai sai” giữa mẹ chồng và con dâu có lẽ không bao giờ kết thúc.

Bởi tiền, xét đến cùng, không chỉ là thứ để chi tiêu mà còn là thước đo của cách yêu thương và niềm tin. Mẹ tiết kiệm vì sợ con khổ. Con tiêu thoáng vì không muốn sống khổ như mẹ. Một bên giữ vì yêu, một bên tiêu cũng vì yêu - chỉ khác là họ chọn những cách khác nhau để thể hiện điều đó.

Kết: Món đồ đắt nhất vẫn là sự thấu hiểu

Không ai sai trong câu chuyện này chỉ là mỗi người sinh ra trong một “giá tiền” khác nhau của thời đại. 500 nghìn của mẹ là ký ức, 500 nghìn của con là một bữa cà phê và không ai có lỗi vì điều đó.

Bởi đến cuối cùng, thứ đáng quý nhất trong mỗi gia đình không phải là tiền tiết kiệm hay món đồ mua mới, mà là sự hiểu nhau đủ để không phải cãi nhau vì 500 nghìn.