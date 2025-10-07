Đầu tháng 10, gửi tiết kiệm tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank hưởng lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Bước sang tháng 10/2025, mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn duy trì ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới trong nhiều tháng qua. Mức cao nhất hiện ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất nhóm là 4,7%/năm, VietinBank 4,8%/năm, trong khi BIDV và Agribank cùng ở mức 4,9%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank vẫn thấp nhất với 4,6%/năm, VietinBank và BIDV cùng đạt 4,7%/năm, còn Agribank cao nhất với 4,8%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn hơn, mức chênh lệch giữa các ngân hàng khá rõ rệt. Với kỳ hạn 1–3 tháng, Vietcombank và VietinBank chỉ trả 1,6–1,9%/năm, BIDV 2–2,3%/năm, còn Agribank cao nhất với 2,4–3%/năm.

Ở kỳ hạn 6–9 tháng, lãi suất dao động trong khoảng 2,9–3,7%/năm, trong đó Agribank vẫn dẫn đầu, Vietcombank thấp nhất. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VietinBank chỉ trả 0,1%/năm, Agribank và BIDV cùng 0,2%/năm.

Trong khi đó, ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều nhà băng tung ra các gói "lãi suất đặc biệt" từ 6% đến 9%/năm, song đi kèm các điều kiện khắt khe về số dư, thường chỉ dành cho khách hàng tổ chức hoặc cá nhân sở hữu lượng tiền gửi rất lớn.

Đơn cử như, PVcomBank hiện vẫn áp dụng mức lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng, nhưng điều kiện là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HDBank triển khai mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho 12 tháng, yêu cầu tối thiểu 500 tỷ đồng. Tại Vikki Bank, khách hàng gửi từ 999 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.

Một số ngân hàng khác cũng tung ra chính sách lãi suất tiết kiệm đặc biệt với mức lãi suất thấp hơn. Cụ thể, Bac A Bank đang áp dụng 6,2%/năm cho kỳ hạn 18–36 tháng với số tiền gửi tối thiểu 1 tỷ đồng, IVB đưa ra mức 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, dành cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

ACB áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng khi khách hàng có số dư từ 200 tỷ đồng, trong khi LPBank đưa ra 6,5%/năm với tiền gửi từ 300 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ; tương ứng 6,3%/năm nếu lĩnh hàng tháng và 6,07%/năm lĩnh đầu kỳ. Viet A Bank cũng ghi dấu với sản phẩm "Tiết kiệm Đắc Tài", có mức lãi từ 6,0% đến 6,8%/năm tùy kỳ hạn 6–18 tháng, yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng và giao dịch tại quầy.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần khác vẫn duy trì mặt bằng lãi suất phổ thông quanh mức 6%/năm cho các kỳ hạn dài, không yêu cầu số tiền gửi lớn. Vikki Bank áp dụng 6,1%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng; Cake by VPBank niêm yết 6%/năm cho kỳ hạn 12–36 tháng; HDBank có mức 6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ngân hàng BVBank trả mức lãi tiết kiệm 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho 48 tháng. Viet A Bank giữ nguyên 6,0%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, trong khi Bac A Bank áp dụng 6%/năm với kỳ hạn 18–36 tháng.