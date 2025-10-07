Mua vàng kiểu này, lời lỗ sao chưa biết nhưng chắc chắn "mất ăn mất ngủ"

Mua vàng để tích sản là một trong những thói quen lẫn mục tiêu của không ít người ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên trong bối cảnh giá vàng tăng cao, có nhiều biến động như hiện tại, nhiều người lại bắt đầu có những toan tính khác, việc mua vàng không còn đơn thuần là mua để tích sản như ban đầu.

Lâu dần, thành ra mất ăn mất ngủ vì giá vàng lẫn việc mua vàng. Quả thực đó là điều không ai muốn. Vậy làm sao để không rơi vào tình cảnh ấy? Câu trả lời rất đơn giản: Đừng mắc phải 3 sai lầm dưới đây!

1. Mua vàng theo cảm tính, không có chiến lược rõ ràng

Sai lầm lớn nhất của nhiều người là mua vàng theo cảm xúc. Thấy bạn bè khoe lãi, nghe tin "vàng sắp tăng", lập tức lao đi mua mà không hề có kế hoạch cụ thể.

Ảnh minh họa

Họ không xác định được mục tiêu mua vàng và giữ vàng của bản thân, nên khi giá vàng biến động, tâm lý họ dao động theo, lúc thì hối tiếc vì đu đỉnh, lúc lại dằn vặt vì bắt đáy. Thực tế, vàng là một kênh "trú ẩn", không phải kênh đầu cơ để "lướt sóng" nhanh. Nếu không có chiến lược dài hơi, chẳng hạn phân bổ tỷ lệ vàng trong tổng danh mục đầu tư hoặc xác định mốc thời gian nắm giữ ít nhất vài năm, thì việc "ôm vàng" chỉ khiến người ta thêm căng thẳng, thay vì cảm thấy an toàn.

2. Không hiểu bản chất giữa "giữ vàng" và "đầu tư vàng"

Rất nhiều người lẫn lộn giữa hai khái niệm này. Giữ vàng là hành động tích trữ nhằm bảo toàn giá trị tài sản, trong khi đầu tư vàng là tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc dự đoán biến động giá.

Hai cách tiếp cận khác nhau hoàn toàn về tâm thế, kỳ vọng và rủi ro. Người "giữ vàng" nên chấp nhận việc tài sản của mình tăng chậm nhưng ổn định theo thời gian. Ngược lại, người "đầu tư vàng" phải sẵn sàng đối diện biến động giá ngắn hạn, thậm chí rủi ro lỗ vốn nếu sai hướng.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, phần lớn người mua vàng lại đứng giữa ranh giới mơ hồ ấy: Họ muốn an toàn như người tích trữ, nhưng lại kỳ vọng lợi nhuận cao như nhà đầu tư. Kết quả là dễ thất vọng. Khi giá vàng tăng, họ tiếc vì không mua thêm. Khi giá giảm, họ lại mất ngủ vì sợ lỗ. Không hiểu rõ bản chất này, người mua vàng dễ rơi vào vòng xoáy tâm lý mệt mỏi.

3. Tất tay vào vàng

Không ít người dồn hết tiền nhàn rỗi, thậm chí vay mượn để mua vàng, với niềm tin rằng vàng sẽ tăng, mình sẽ lời. Nhưng thực tế cho thấy, vàng cũng có chu kỳ lên xuống, chịu ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá và tình hình kinh tế toàn cầu.

Giai đoạn giá vàng đi ngang hoặc giảm hoàn toàn có thể xảy ra, khiến giá trị tích sản không tăng trưởng, trong khi dòng tiền lại bị "chôn cứng". Bên cạnh đó, việc cất giữ vật chất cũng mang rủi ro mất mát, chi phí bảo quản và thiếu tính thanh khoản khi cần chuyển đổi nhanh sang tiền mặt.

Về dài hạn, nếu không kết hợp đa dạng hóa, chẳng hạn chia tỷ lệ giữa vàng - chứng chỉ quỹ - tiết kiệm tiền mặt,... thì danh mục tài sản sẽ mất cân bằng, dễ "đứng hình" khi thị trường thay đổi.

Tích sản không phải là việc "ôm chặt một món" để mong an toàn, mà là nghệ thuật quản lý tài sản linh hoạt theo từng giai đoạn kinh tế. Vàng có thể là một phần trong chiến lược đó, nhưng không phải là "chiếc phao duy nhất" để bấu víu vào. Một người thực sự hiểu về tài chính cá nhân sẽ không mua vàng chỉ vì thấy giá vàng tăng, mà vì họ biết rõ vai trò của nó trong tổng thể bức tranh tài sản của riêng mình.