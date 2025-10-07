Bố mẹ thu nhập 40-45 triệu/tháng, cố mua nhà Hà Nội thì con phải bớt ăn bớt học: Khó nghĩ vô cùng!

Đến giờ này, việc giá nhà tăng cao, đặc biệt là giá nhà ở các thành phố lớn như Hà Nội/TP.HCM, có lẽ cũng không còn là chủ đề khiến người ta sửng sốt nữa. Bằng chứng là không ít người đã tạm hoãn mục tiêu mua nhà vô thời hạn, hài lòng với việc đi ở thuê; hoặc không thì chuyển hẳn về quê, tới một thành phố khác có mức sống "dễ thở" hơn để an cư, lạc nghiệp.

Sau khoảng 2 năm giá BĐS liên tục biến động, nhiều người cho rằng đó là những phương án khả thi nhất. Nhưng đương nhiên, không dành cho tất cả.

Dù đã ít nhiều quen với việc giá nhà đang dần xa khỏi tầm với, những gia đình đang ở Hà Nội mà vẫn phải đi thuê nhà lại rơi vào một tình thế nhức nhối khác: Không phải là không thể cố mua nhà, nhưng...

Bố mẹ cố mua nhà thì con phải bớt ăn, bớt học

Không khó để bắt gặp những bài tâm sự với nội dung như vậy trong các cồng đồng bàn chuyện mua nhà, quản lý tài chính. Với mức thu nhập 40-45 triệu/tháng ở Hà Nội cùng 1-2 tỷ đồng tiết kiệm, nhiều người gọi rằng đây là tình trạng "nửa chừng xuân": Tài chính không đủ nhiều để yên tâm mua nhà, nhưng cũng chẳng đủ ít để từ bỏ hẳn mục tiêu thoát cảnh ở thuê.

Bố mẹ thu nhập 45 triệu/tháng, nếu cố mua nhà thì con phải cắt hết khoản học thêm, ăn uống cũng hạn chế (Ảnh chụp màn hình)

Một cặp vợ chồng khác ở Hà Nội, thu nhập 40 triệu/tháng, tiết kiệm 1,5 tỷ đồng cũng đang đau đầu với câu chuyện làm sao mua nhà Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Người thì tìm cách mua đất rồi cố kiếm tiền xây nhà, nhưng cũng lại lo vét sạch vốn liếng như vậy rồi, tiền đâu sinh con, nuôi con. Người thì băn khoăn chẳng biết có nên để con thiệt thòi so với bạn bè, chỉ vì mong muốn có nhà Hà Nội của bố mẹ quá mãnh liệt. Mỗi người một câu chuyện, một suy nghĩ nhưng nhìn chung, tình cảnh đều nhức nhối như nhau: Cố không được mà bỏ cũng không xong.

Trong phần bình luận của những bài đăng như trên, nhiều người đồng quan điểm: Ai cũng muốn có nhà, nhưng nếu có nhà đồng nghĩa với áp lực quá lớn, không đảm bảo được điều kiện giáo dục - sinh hoạt cho gia đình thì không nên đánh đổi. Đi ở thuê cũng vẫn ok!

"Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ băn khoăn giữa việc mua nhà và "cắt" hết tương lai của con, hay đi ở thuê và cho con điều kiện học tập, phát triển tốt nhất. Đương nhiên là phải đầu tư cho con trong khả năng của mình rồi. Giờ bố mẹ mua nhà, nợ 10-15 năm mới trả hết thì con cũng lớn rồi, chúng nó cũng đâu cần biết nhà mình ở là bố mẹ đứng tên hay đi thuê, chỉ có bố mẹ nặng lòng việc đó thôi" - Một người bày tỏ.

"Từ bao giờ mà việc phải có nhà lại nghiêm trọng đến mức bố mẹ băn khoăn việc hy sinh cả tương lai của con cái chỉ để có nhà vậy nhỉ? Ở thuê có sao đâu? Rồi nếu cố mua nhà và hạn chế hết các khoản học tập, ăn uống của con, vui chơi của gia đình mà chẳng may trong lúc đó có việc phát sinh thì tiền đâu xoay sở?" - Một người khá bức xúc.

"Cố mua nhà mua đất khi tài chính chưa đủ lực, lại không tính toán kỹ thì khả năng bán nhà, bán đất để trả nợ là cao lắm nhé. Không phải cứ có nhà là yên tâm đâu" - Một người thẳng thắn.

Vay tiền mua nhà, tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua nhà xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Ảnh minh họa

Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 40.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 11.200.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 40.000.000 x 36% = 14.400.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.



