Thiếu tiền không phải nỗi lo của tuổi trung niên, 3 thứ này mới khiến họ mất ăn mất ngủ

Khác biệt thế hệ không chỉ nằm ở lối sống mà còn thể hiện rõ trong cách nhìn về tiền bạc. Với nhiều bậc phụ huynh trung niên, có ba nỗi lo lớn nhất khi nhìn cách con cái tiêu tiền hiện nay.

1. Tiêu nhanh hơn tích

Bố mẹ vốn quen với cảnh dành dụm nhiều năm mới mua nổi một món lớn, nên rất dễ sốc khi thấy con cái “quẹt thẻ trong chớp mắt” cho một chiếc điện thoại vài chục triệu. Điều khiến họ lo nhất không phải là số tiền cụ thể, mà là thói quen tiêu trước nghĩ sau. Với phụ huynh, sống mà không có khoản tích lũy dự phòng chẳng khác nào bước đi trên dây.

Ảnh minh hoạ

2. Quá tin vào vay mượn và trả góp

Trong suy nghĩ của thế hệ trước, vay nợ là điều chỉ nên làm khi thật sự bất khả kháng. Thế nhưng với nhiều người trẻ, trả góp đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường: từ điện thoại, máy tính đến cả chuyến du lịch. Bố mẹ lo rằng sự dễ dãi này sẽ khiến con cái quen với việc “ăn trước trả sau”, cuối cùng chỉ gánh nợ chồng chất mà không ý thức được rủi ro tài chính dài hạn.

Ảnh minh hoạ

3. Thiếu kế hoạch lâu dài

Bố mẹ luôn quan niệm “an cư mới lạc nghiệp”, tích cóp để mua nhà, mua đất, tạo nền tảng vững chắc. Trong khi đó, con cái lại ưu tiên trải nghiệm: du lịch, mua sắm, tận hưởng. Khoảng cách trong mục tiêu này khiến phụ huynh băn khoăn: nếu không có tài sản lớn làm điểm tựa, liệu con cái có đủ sức chống đỡ khi biến cố ập đến?

Những nỗi lo ấy, xét cho cùng, đều bắt nguồn từ sự khác biệt về hoàn cảnh sống. Bố mẹ trưởng thành trong thời kỳ thiếu thốn nên coi trọng sự an toàn; con cái lớn lên trong thời kỳ tiện nghi nên coi trọng trải nghiệm. Không có thế hệ nào hoàn toàn đúng hay sai, nhưng bài học tài chính nằm ở sự dung hòa: vừa tận hưởng hiện tại, vừa không quên chuẩn bị cho tương lai.