Mua phải hàng giả, hàng nhái trên online, người tiêu dùng có thể làm gì để lấy lại tiền?

Ông Nguyễn Chí Thành (TP HCM) cho biết tháng trước ông đã mua một đôi giày thể thao thương hiệu Adidas qua một phiên livestream với giá giảm từ 1,9 triệu đồng xuống còn 1,1 triệu đồng.

Người bán khẳng định đây là hàng chính hãng 100%, nhưng do là hàng “backdoor” (hàng chính hãng tuồn ra ngoài qua kênh không chính thức, không có tag hay hộp đầy đủ) nên mới có mức giá hấp dẫn. Tin tưởng, ông Thành nhanh chóng chốt đơn.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị mang giày đi du lịch và quét mã kiểm tra, ông phát hiện sản phẩm không có thông tin, thực chất chỉ là hàng “rep 1:1” – được làm nhái theo hàng thật. Do đã nhận hàng khá lâu, ông không thể đổi trả.

Không chỉ ông Thành, chị Đặng Thu Thảo (TP HCM) cũng gặp tình huống tương tự. Chị từng đặt mua hai chiếc áo sơ mi gần 300.000 đồng trên một sàn thương mại điện tử.

Gian hàng này sử dụng tên thương hiệu gần giống Zara, khiến chị nghĩ rằng có thể mua được sản phẩm tốt với giá rẻ. Nhưng khi nhận hàng, logo áo chỉ na ná Zara chứ không phải hàng chính hãng.

“Vì giá trị đơn hàng nhỏ nên tôi không trả lại, nhưng nếu gặp trường hợp như vậy lần sau, chắc chắn tôi sẽ hoàn trả để bảo vệ quyền lợi” - chị Thảo chia sẻ.

Đại diện một sàn thương mại điện tử cho biết, gần đây đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp siết chặt kiểm soát hàng hóa. Tuy nhiên, với số lượng sản phẩm giao dịch khổng lồ mỗi ngày, khó tránh khỏi sai sót.

Hiện sàn đã triển khai định danh người bán để hạn chế tình trạng hàng nhái, hàng giả, ngoài ra có các cơ chế đổi trả, phản ánh để bảo vệ người tiêu dùng.

Tại talkshow “Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý” do Báo Người Lao Động tổ chức vừa qua, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), cho biét người tiêu dùng cần xác định rõ nguồn mua hàng. Nếu giao dịch qua sàn thương mại điện tử, phải phản hồi ngay cho sàn khi phát hiện sản phẩm không đúng chất lượng.

Trong trường hợp mua qua website hoặc mạng xã hội, nên báo cho Cục Quản lý thị trường hoặc cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi.

"Khi người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng chính là cách giúp thị trường thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững"- ông Đức nói.

Ông Trần Lâm, CEO Julyhouse, cho rằng khi mua phải hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng cần báo cáo ngay để sàn khóa gian hàng vi phạm.

Đồng thời, trong vòng 24 giờ sau khi nhận hàng, người mua phải kiểm tra kỹ sản phẩm và thương hiệu để kịp thời đổi trả, tránh thiệt hại cho chính mình.

Theo các chuyên gia, thay vì đợi đến khi xảy ra sự cố mới xử lý, người tiêu dùng nên chủ động hình thành thói quen mua sắm an toàn.

Cụ thể, cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, đọc đánh giá của người mua trước, ưu tiên lựa chọn gian hàng có chứng nhận chính hãng và sử dụng phương thức thanh toán đảm bảo. Những bước này sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.