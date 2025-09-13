Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 36 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất tiền gửi tại quầy SHB tháng 9/2025

Với khách hàng gửi tiền tại quầy theo sản phẩm tiết kiệm bậc thang và nhận lãi cuối kỳ, SHB sẽ dụng biểu lãi suất theo 2 mức tiền gửi là: Dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên.



Với hạn mức gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất dao động nằm trong khoảng 0,5 – 5,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng lãi suất 0,5%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,0%/năm; kỳ hạn 13 - 18 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn từ 36 tháng có mức lãi suất cao nhất là 5,5%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy SHB tháng 9/2025

Với hạn mức gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất dao động nằm trong khoảng 0,5 – 5,6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng lãi suất 0,5%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm ; kỳ hạn 13 - 18 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn từ 36 tháng có mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm .

Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Trả lãi trước; Trả lãi định kỳ hàng tháng; Trả lãi định kỳ hàng quý; Trả lãi định kỳ 6 tháng; Trả lãi định kỳ hàng năm.

Lãi suất huy động tiền gửi online SHB tháng 9/2025

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên được SHB áp dụng mức lãi suất cao hơn 0,1%/năm ở so với hình thức gửi tiền tại quầy, dao động trong khoảng 3,5 – 5,8%/năm.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng được áp dụng lãi suất là 3,5%/năm; kỳ hạn 3-4 tháng hiện là 3,8%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 3,9%/năm; kỳ hạn 6 - 8 tháng là 4,9%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng là 5,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 13 - 24 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn từ 36 tháng trở lên hiện có lãi suất cao nhất, ở mức 5,8%/năm .

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến SHB tháng 9/2025



