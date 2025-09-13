Loạt TikToker, diễn viên, ca sĩ bất ngờ rẽ hướng làm bất động sản: Người mở liền 3 văn phòng công ty, người không muốn cả đời đi hát

“Chiến thần livestream” lấn sân sang mảng bất động sản

Hà Linh Official - doanh nghiệp do “chiến thần livestream” Võ Hà Linh làm Chủ tịch, mới đây đã đăng ký thêm 2 ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến bất động sản.

Cụ thể, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official (Hà Linh Official) mới đây đã đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới ngoài mảng thương mại dịch vụ.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 25/8/2025, doanh nghiệp này đã thực hiện thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ở lần công bố thay đổi này, Hà Linh Official đã đăng ký thêm 2 ngành nghề kinh doanh mới, gồm: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động đấu giá).

Cũng theo thông tin kê khai về thuế, tại thời điểm này, tổng số lao động của công ty đang là 10 người.

Trước đó, công ty này đã đăng ký 15 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo.

“Chiến thần livestream” Võ Hà Linh.

Theo tìm hiểu, CTCP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official được thành lập từ tháng 5/2021, trụ sở chính đặt tại Chung cư Cienco4 (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Cũng tại thời điểm này, bà Võ Thị Hà Linh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, bà Võ Thị Hoài Thương (SN 1991) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thay bà Võ Thị Hà Linh. Sau đó, đến tháng 6/2023, chức vụ trên lại được chuyển giao về Võ Thị Hà Linh.

Tháng 10/2024, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên mức 19,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn không được công bố.

Võ Thị Hà Linh sinh năm 1992, đến từ Nghệ An, thường được gọi là "chiến thần livestream” đình đám trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện, "chiến thần Võ Hà Linh" đang sở hữu kênh YouTube có tên Ha Linh Official với 2,21 triệu lượt đăng ký và kênh TikTok cùng tên với 5,7 triệu người theo dõi (tính đến ngày 11/9/2025).

Diễn viên Hùng Thuận chuyển hướng kinh doanh

Diễn viên Hùng Thuận.

Từng nổi tiếng với vai diễn "bé An" trong bộ phim truyền hình Đất Phương Nam, thế nhưng những năm gần đây, Hùng Thuận không còn xuất hiện nhiều trong showbiz. Thay vào đó, anh tập trung vào công việc kinh doanh khi thành lập công ty bất động sản.

Lấn sang bất động sản từ năm 2019, đến cuối năm 2021 Hùng Thuận khai trương văn phòng nhà đất đầu tiên mang tên mình. Tiếp theo đó, anh mở thêm văn phòng giao dịch nhà đất tại Quận 2, Quận 11 và Nhà Bè.

Dù gặt hái nhiều thành công, nhưng ở thời điểm thị trường bất động sản xuống dốc, Hùng Thuận phải sa thải gần 200 nhân viên vì không đủ chi phí vận hành.

Diễn viên Hùng Thuận từng cho biết: "Năm 2020 có thể xem là một năm thắng lợi của tôi trong việc kinh doanh. Có lẽ tôi đã chọn đúng hướng đi nên mọi chuyện đều suôn sẻ”.

Tuy nhiên về sau thị trường bất động sản đi xuống khá nhiều. Tệp khách đầu tư đã mua giá đỉnh nên muốn bán giá cao, nhưng người mua lúc này dựa theo thị trường muốn mua giá thấp. Vì vậy dẫn đến không khớp lệnh, đóng băng. Tôi mở ba văn phòng công ty, sau đó phải đóng cửa 2 công ty và cắt giảm gần 200 nhân viên vì không đủ chi phí vận hành".

Anh cũng từng cho biết, công ty bất động sản của mình khác hoàn toàn so với những sàn môi giới bình thường. Đó là làm trên nền tảng truyền thông, một sàn hoàn toàn mới, có thể gọi là một sàn “ảo” cũng được hay có thể gọi là phòng sale, phòng marketing… Sau đó bán những sản phẩm của những người chính chủ, của khách hàng gửi đến nên thanh khoản dễ dàng, tiện lợi hơn.

Ca sĩ Khắc Việt làm bất động sản vì không muốn cả đời đi hát

Trong giới nghệ sĩ, ca sĩ Khắc Việt thời gian qua được biết đến với vai trò một doanh nhân nổi tiếng khi anh rẽ sang kinh doanh bất động sản với thương hiệu Khắc Việt Land.

Năm 2023, ca sĩ Khắc Việt từng chia sẻ: “Ban đầu, tôi không có khái niệm đầu tư. Chỉ đơn giản, khi lập nghiệp ở TP.HCM, tôi mong muốn có một căn nhà để ở. Năm 2013, tôi mua một căn chung cư bình dân. Vì nhu cầu muốn đổi căn nhà tốt hơn nên sau đó, tôi bán đi và có lãi.

Tôi lại tiếp tục mua căn chung cư khác. Cũng chỉ một thời gian, tôi lại bán đi và lần này vẫn có lãi. Thấy cứ mua để ở và bán có lời nên tôi nhận thấy ‘Ồ! hoá ra mình có duyên với bất động sản’. Từ đấy, tôi cứ tích cóp tiền đi hát để mua chung cư, đất nền rồi đến nhà phố”.

Chia sẻ về lý do thành lập Khắc Việt Land, nam ca sĩ cho hay: “Thay đổi trong suy nghĩ của tôi bắt đầu chính từ đợt dịch bệnh. Tôi suy tư rất nhiều về con đường đi hát. Bây giờ sắp hết đời người, chả nhẽ chỉ làm mỗi nghề 'đi hát'. Với tôi, như thế rất chán”.

Nhà sáng lập Khắc Việt Land từng khẳng định, tay ngang từ ca sĩ chuyển sang quản lý công ty bất động sản không phải là điều gì đó quá khủng khiếp.

Anh lý giải rằng nhiều ca sĩ kinh doanh thất bại đơn giản vì họ chỉ tập trung đi hát, không dành thời gian cho công việc kinh doanh. Ví dụ, muốn kinh doanh bất động sản, phải tập trung thời gian đầu tư vào bản thân, học hỏi kinh nghiệm mua bán, về pháp lý… Thế nên, vấn đề không nằm ở việc làm quản lý doanh nghiệp khó hay dễ, mà là có dám đầu tư vào bản thân hay không?

Thành lập công ty vào thời điểm thị trường bắt đầu “xuống dốc”, ca sĩ Khắc Việt từng chia sẻ, năm 2022, anh có 3 văn phòng với quy mô hơn 100 người. Sau đó, công ty thu gọn lại còn một văn phòng với nhân sự khoảng 10 người.