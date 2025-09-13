Tháng 'cô hồn', bất động sản có giảm giá?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng "cô hồn”, tháng Ngâu) bị cho là kém may mắn, không phù hợp để làm những việc lớn như mua bán nhà, xe, xây dựng...

Nhưng nhiều năm trở lại đây, những người có nhu cầu mua nhà để ở không còn quá đặt nặng chuyện kiêng kỵ này, thậm chí họ còn coi đây là dịp để “săn hàng hời” và là cơ hội để hưởng nhiều ưu đãi.

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Tuấn Anh, một môi giới lâu năm tại Hà Nội, thực tế trong tháng Ngâu, giá nhà đất không giảm, nhưng chủ đầu tư lại tăng các chiết khấu và ưu đãi cho khách hàng nên nhiều người tranh thủ thời gian này để mua nhà.

Anh Tuấn Anh dẫn chứng, hiện nay các phân khúc được nhiều người có nhu cầu ở thật lựa chọn như nhà trong ngõ hay chung cư không giảm giá sâu trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, do sức mua trong tháng 7 thường thấp nên nhiều chủ nhà hoặc chủ đầu tư sẵn sàng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để kích cầu. Mức chiết khấu cao nhất thường giảm khoảng 100 triệu đồng, còn quà tặng thì có thể trị giá vài trăm triệu đồng.

“ Hiện nay, việc các nhà đầu tư cắt lỗ không còn nhiều nên hiếm trường hợp giảm giá hàng trăm triệu đồng trong tháng 7 âm lịch. Những môi giới bất động sản đăng bài giảm giá sâu hay cắt lỗ bán nhanh trong tháng 7 chủ yếu là để thu hút, đánh vào sự tò mò của khách hàng, còn thực tế mức giảm không quá nhiều ”, anh Tuấn Anh cho hay.

Vào tháng "cô hồn", giá bất động sản không giảm nhưng các doanh nghiệp lại tăng chiết khấu, quà tặng. (Ảnh minh họa)

Anh Trần Minh Nhật (Hà Nội) cho biết vợ chồng anh đã tìm nhà từ đầu tháng 5 âm lịch. Đến nay vẫn đang tìm và sẵn sàng “chốt” nếu có căn ưng ý, giá cả phù hợp. Anh Linh cho biết, mặc dù trong tháng 7 âm lịch nhưng giá nhà vẫn không giảm như anh từng nghĩ.

“ Không có chuyện giá bất động sản giảm sâu trong tháng "cô hồn" như mọi người đồn đoán. Tôi tìm nhà hơn 2 tháng nay và nhận thấy giá nhà đất vẫn vậy. Có chăng chủ nhà hoặc chủ đầu tư giảm giá 10-30 triệu đồng để gia lộc cho người mua mà thôi ”, anh Minh chia sẻ.

Anh Minh cho rằng hiện nay, chủ đầu tư thường tung ưu đãi, kích cầu thị trường trong tháng 7 âm lịch.

Ngoài ra, một lợi thế nữa khi mua nhà tháng 7 âm lịch là thủ tục giao dịch chuyển nhượng, ký hợp đồng, công chứng giấy tờ giảm đi nhiều, không còn cảnh đông đúc xếp hàng vì lượng người mua không cao như những tháng khác. Chính vì vậy, quá trình làm các thủ tục hành chính về chuyển nhượng, mua bán cũng sẽ nhàn hơn.

Tương tự, chị Trần Nguyệt Nga (Hưng Yên) cho biết, chị đang quan tâm đến 1 dự án tại Hưng Yên và có ý định mua vào tháng Ngâu này để hưởng mức chiết khấu tốt. Căn liền kề chị Nga định mua có giá khoảng 10 tỷ đồng, ngoài các chính sách như chiết khấu khoảng 20% nếu thanh toán sớm, miễn phí 10 năm phí dịch vụ thì trong tháng Ngâu chủ đầu tư còn chiết khấu thêm 0,88%, tương đương khoảng 113 triệu đồng.

" Việc tăng chiết khấu cũng có thể coi là một hình thức giảm giá bán nhà để hút khách mua vào tháng Ngâu ", chị Nga nói.

Thực tế, trong tháng Ngâu năm nay, nhiều dự án cũng đang đưa ra nhiều ưu đãi cho khách như: dự án City Rise (Phổ Yên, Thái Nguyên), chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng tung chương trình “Mùa vàng tháng ngâu - Rinh vàng hái lộc”, tặng 8 chỉ vàng cho đất nền liền kề, 14 chỉ vàng cho biệt thự và 2 cây vàng cho sản phẩm Bizhome hoàn thiện.

Hay tại Noble Palace Tây Thăng Long (Hà Nội), chủ đầu tư áp dụng ưu đãi “khủng”, tặng quà trị giá 280 triệu đồng khi ký hợp đồng mua nhà.

Thời điểm nên xuống tiền

Theo ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất xanh miền Bắc, vào tháng Ngâu các chủ đầu tư thường không giảm giá nhà nhưng lại tung ưu đãi về quà tặng, chiết khấu để hút khách. Vì thế là thời điểm tốt để xuống tiền bởi đây là giai đoạn dễ dàng mua được các sản phẩm giá "hời".

Nhiều dự án ra hàng trong thời gian này thường có nhiều ưu đãi hơn so với các thời điểm khác trong năm. Với nhà đầu tư, nếu thấy lãi là họ xuống tiền chứ không còn đặt nặng vấn đề kiêng kỵ như trước. Nhờ thế các giao dịch mua bán cũng vẫn giữ nhịp ổn định.

Bán nhà tháng Ngâu, nhiều chủ nhà trích tiền tặng khách.

Ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch Tập đoàn G6 cũng chia sẻ, nhiều người coi tháng Ngâu là cơ hội để “săn hàng hời”. Một phần vì lượng khách quan tâm giảm, cạnh tranh ít, một phần vì chủ đầu tư tung ra loạt chính sách bán hàng hấp dẫn nhất trong năm.

Cũng theo ông, các chủ đầu tư vẫn mở bán vào sát tháng Ngâu, thậm chí cuối tháng 6 âm lịch, thay vì tránh xa như trước đây. Người mua cũng dần thay đổi quan điểm khi mua được giá tốt, sản phẩm hợp lý thì xuống tiền, không quá đặt nặng chuyện ngày tháng.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc PropertyGuru Việt Nam chi nhánh TP.HCM cũng cho biết, đối với người mua nhà để ở thì không nên nặng nề tháng Ngâu mà nên cân nhắc đến các yếu tố tài chính, cơ hội mua giá tốt.

Đối với người đầu tư thì các yếu tố quan trọng quyết định đến việc “mua vào bán ra” không phải là tháng 7 âm lịch mà phải là việc tối đa hóa lợi nhuận, có lợi dòng tiền và giao dịch thuận tiện.

Tháng Ngâu là thời điểm nhiều chủ đầu tư tung chính sách khuyến mại để kích cầu và người mua dễ “trả giá” người bán. Đây là những yếu tố thuận lợi cho việc mua. Trên thực tế, theo ông Tuấn, tâm lý mua nhà của người Việt đã có sự thay đổi đáng kể, họ không còn quá nặng nề việc kiêng kỵ mua nhà tháng Ngâu bởi ngày dọn vào nhà để ở quan trọng hơn ngày mua.