Bảng chi tiêu của cặp vợ chồng thu nhập 27 triệu/tháng khiến tất cả thở dài: Càng xem càng thấy khó đồng tình!

Tiết kiệm tiền là thử thách không nhỏ sau khi kết hôn. Đây là lời khẳng định có thể không đúng với tất cả, nhưng chắc chắn không hề sai, bởi có gia đình đồng nghĩa với có nhiều khoản chi, nhiều việc phải lo hơn, từ tiền học phí, tiền nuôi con tới cả việc "đối nội - đối ngoại". Thế nên nếu không khéo, tiêu hết sạch tiền lương hoặc thậm chí "âm tiền" cũng là điều dễ hiểu.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ cũng trải lòng về tình trạng tương tự. Tuy nhiên khi "soi" kỹ bảng chi tiêu hàng tháng, nhiều người lại lắc đầu thốt lên: Tiêu thế này thì tiết kiệm được mới là chuyện lạ!

Thu nhập 27 triệu/tháng, không có gì phát sinh đã tiêu hết 26 triệu

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ này cho biết tháng nào cũng tiêu hết sạch tiền. Nếu có việc phát sinh thì thu nhập 27 triệu của 2 vợ chồng còn có thể không đủ.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô vợ đăng tải

"Nhờ các anh chị với mọi người xem giúp em, có cách nào để cắt giảm chi tiêu không chứ tháng nào nhà em cũng hết sạch tiền" - Cô viết.

Nhìn kỹ bảng chi tiêu này, nhiều người lắc đầu và chung quan điểm: Chi phí giáo dục cho con đang quá cao, chiếm gần 54% thu nhập của bố mẹ là quá nhiều. Ngoài ra, khoản tiền chi tiêu hàng ngày cũng nên cắt giảm, vì tiền ăn có 4,5 triệu/tháng mà tiền tiêu hàng ngày lại là 3 triệu, rất không hợp lý.

"Không biết vợ chồng bạn đang có mấy bé mà tiền học 1 tháng tốn tận 14 triệu. Muốn đầu tư cho con học hành thì cũng là tốt và dễ hiểu thôi nhưng còn phải cân đối với khả năng tài chính của bố mẹ nữa chứ" - Một người chia sẻ.

"Chi tiêu thế này đến khi có việc là đau đầu đấy. Xem xét giảm học phí của con lại, tiền chi tiêu hàng ngày không rõ là những gì nhưng khả năng vẫn cắt giảm được. Quần áo, mỹ phẩm cũng hạn chế thôi" - Một người chung quan điểm.

"Nhìn qua thì thấy có mỗi khoản giáo dục là giảm được nhưng nếu không muốn thì đành phải tìm cách tăng thu nhập thôi. Không thì bấp bênh lắm" - Một người gợi ý.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,...

Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.