Hơn 40 người từ nhân viên trở thành triệu phú đô la chỉ sau một đêm: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của 'hàng hiếm' Phố Wall

Hơn 40 nhân viên và quản lý hiện tại cũng như cựu nhân viên Klarna sẽ nắm giữ lượng cổ phần trị giá trên 1 triệu USD sau khi cổ phiếu công ty bắt đầu giao dịch ở mức 52 USD/cổ phiếu.

Trước đó, các ngân hàng định giá cổ phiếu ở mức 40 USD, nhưng ngay khi niêm yết, giá tăng vọt tới 30% nhờ dòng tiền đổ vào, sau đó hạ nhiệt và chốt phiên ở mức 45,82 USD.

Mặc dù phần lớn nhân viên không được phép bán cổ phiếu trong vòng 180 ngày, song các lãnh đạo cấp cao nắm giữ cổ phần lớn hơn được phép bán một phần.

Người đồng sáng lập kín tiếng Victor Jacobsson (rời công ty từ năm 2012) đang bán 3,5% trong số cổ phần trị giá 1,6 tỷ USD. Giám đốc sản phẩm David Fock dự kiến bán lượng cổ phiếu trị giá 12 triệu USD, trong khi Giám đốc vận hành Camilla Giesecke sẽ bán số cổ phiếu trị giá 6,5 triệu USD.

Giám đốc điều hành Sebastian Siemiatkowski hiện nắm 6,8% cổ phần trị giá hơn 1,3 tỷ USD nhưng không bán bất kỳ cổ phiếu nào.

Các cổ đông lớn hưởng lợi từ thương vụ IPO gồm quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của Abu Dhabi, BlackRock, Silver Lake, tỷ phú Đan Mạch Anders Holch Povlsen và Sequoia.

Quyết định của Klarna niêm yết tại New York thay vì London tiếp tục là đòn giáng vào thị trường chứng khoán Anh vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng Giám đốc Steven Fine của Peel Hunt cho rằng việc Klarna chọn Mỹ phản ánh thực tế rằng nước Anh cần chủ động hơn trong việc thu hút các công ty đổi mới sáng tạo.

Được thành lập năm 2005 tại Thụy Điển, Klarna là một công ty công nghệ tài chính (fintech) cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến, đặc biệt là hình thức "mua ngay, trả sau" (BNPL - Buy Now, Pay Later) cho ngành thương mại điện tử. Khách hàng mua sắm trực tuyến sau đó trả góp trong thời gian nhất định.

Công ty từng mất ﻿85% giá trị vào năm 2022 sau khi xác nhận huy động thêm vốn. Định giá sụt giảm là do nhà đầu tư đặt câu hỏi về giá trị thực của nhiều công ty công nghệ cũng như môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn. Năm 2023, công ty thua lỗ 244 triệu USD. Đến năm 2024, công ty này hồi sinh ngoạn mục và chính thức IPO vào năm 2025 sau 20 năm khởi nghiệp.

Nếu như đa số người tiêu dùng thường vay để mua các mặt hàng đắt tiền như ô tô hay đồ gia dụng, Klarna lại gây tranh cãi khi cho phép vay để mua cả những món nhỏ nhặt như mỹ phẩm, quần áo hay vé hòa nhạc.

Ông Siemiatkowski đã phản bác chỉ trích này, khẳng định Klarna không khác gì các thẻ tín dụng mà ngân hàng lớn đang phát hành.

Hiện tại, dịch vụ “mua trước, trả sau” vẫn chưa được quản lý tại Anh, nhưng Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) dự kiến sẽ bắt đầu giám sát lĩnh vực trị giá 13 tỷ bảng này từ tháng 7/2026.

Theo Yahoo Finance