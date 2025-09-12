Chi tiêu theo ngày hay theo tuần thì lợi hơn? Mẹ Hà Nội 50 tuổi thử cả 2 và bất ngờ với kết quả

Lý do bắt đầu thử nghiệm

Chị Hằng, 50 tuổi, sống tại Hà Nội cùng chồng và con gái học lớp 11. Thu nhập của gia đình chị rơi vào khoảng 20 triệu/tháng, trong đó chị phụ trách phần chi tiêu sinh hoạt và các khoản nhỏ hằng ngày.

Trước đây, chị thường chi tiêu theo thói quen: hôm nào tiện thì đi chợ, hôm nào mệt thì gọi đồ ăn sẵn.

Kết quả là tháng nào cũng rơi vào tình trạng “ngốn” gần hết tiền, có khi còn phải ứng trước từ khoản tiết kiệm.

Một lần trò chuyện cùng bạn bè, chị nghe gợi ý thử nghiệm cách chi tiêu có kỷ luật hơn: hoặc chia đều theo ngày, hoặc gom lại theo tuần.

Tò mò, chị quyết định dành hẳn 2 tháng để kiểm chứng: tháng đầu chi theo ngày, tháng sau chi theo tuần.

Chi tiêu theo ngày: Kỷ luật nhưng dễ gò bó

Tháng đầu tiên, chị Hằng chia 6 triệu cho chi phí chợ búa, ăn uống, xăng xe và lặt vặt. Trung bình mỗi ngày chị rút ra 200.000 đồng để tiêu.

Bảng chi tiêu 1 tuần của chị khi áp dụng cách này:

Ngày Ăn uống Đi chợ Xăng xe Khác Tổng Thứ 2 120k 50k 20k 10k 200k Thứ 3 100k 70k 20k 10k 200k Thứ 4 110k 60k 20k 10k 200k Thứ 5 90k 80k 20k 10k 200k Thứ 6 130k 50k 10k 10k 200k Thứ 7 100k 70k 20k 10k 200k Chủ nhật 150k 30k 10k 10k 200k

Ưu điểm:

- Luôn biết hôm nay mình được tiêu bao nhiêu, tránh “cháy túi” sớm.

- Phù hợp với những người mới tập kiểm soát chi tiêu.

Nhược điểm:

- Khá gò bó, hôm nào cần mua đồ nhiều thì tiền không đủ.

- Nếu có phát sinh (đám giỗ, bạn rủ đi ăn) dễ bị vượt hạn mức, phải “xin” trước của ngày sau.

Chi tiêu theo tuần: Linh hoạt và thực tế hơn

Sang tháng thứ hai, chị đổi sang cách chi tiêu theo tuần. Mỗi tuần chị rút ra 1,4 triệu, tự cân đối cho ăn uống, đi chợ, xăng xe và phát sinh.

Bảng chi tiêu 1 tuần của chị theo cách này:

Khoản Chi phí Ghi chú Đi chợ 3 lần 800k Mua thịt cá, rau củ cho cả tuần Ăn ngoài 2 bữa 250k Đi ăn với con vào cuối tuần Xăng xe 150k Đi làm, đi chợ, đưa con đi học thêm Khác 200k Sinh hoạt, thuốc men, đồ dùng nhỏ Tổng 1.400k Vừa đủ trong tuần

Ưu điểm:

- Linh hoạt, có thể dồn tiền mua đồ lớn hoặc đi ăn cùng gia đình.

- Ít phải đi chợ lặt vặt, tiết kiệm thời gian.

- Cảm giác thoải mái, không bị áp lực mỗi ngày.

Nhược điểm:

- Nếu không kỷ luật, chi nhiều ngay từ đầu tuần thì dễ hụt cuối tuần.

- Cần theo dõi chặt chẽ để không lạm chi.

Kết quả sau 2 tháng

Tháng chi theo ngày: Tổng cộng hết 8,2 triệu cho sinh hoạt. Chị có lúc phải lấy thêm từ quỹ dự phòng vì vài ngày phát sinh.

Tháng chi theo tuần: Tổng chi 7,6 triệu, dư được khoảng 600.000 đồng gửi vào tài khoản tiết kiệm.

Chị Hằng chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì chi theo tuần lại giúp mình tiết kiệm nhiều hơn. Không còn cảnh hôm nào cũng đếm từng nghìn, thay vào đó tôi biết ưu tiên khoản nào quan trọng, khoản nào có thể dời lại. Tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn”.

Bài học rút ra cho phụ nữ tuổi 45

- Nếu bạn muốn kỷ luật tuyệt đối, không bị lệch khỏi quỹ → chi tiêu theo ngày có thể phù hợp.

- Nếu bạn cần linh hoạt, thực tế hơn, vừa đủ tiết kiệm vừa thoải mái → chi tiêu theo tuần sẽ hiệu quả hơn.

- Quan trọng nhất: luôn có một khoản dự phòng nhỏ (5–10% ngân sách) để không bị rối khi có việc bất ngờ.

Chị Hằng kết luận: “Sau trải nghiệm, tôi thấy chi tiêu theo tuần hợp hơn với phụ nữ tuổi 45 như mình. Vừa thoải mái, vừa tiết kiệm – đúng nghĩa sống dư dả hơn tưởng tượng”.