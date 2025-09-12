Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 9/2025: Mức cao nhất dành cho kỳ hạn 24 tháng

Lãi suất tiền gửi tại quầy tháng 9/2025

Đầu tháng 9/2025, lãi suất huy động tiền gửi tại quầy được VPBank duy trì trong khoảng 0,4 - 5,3%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 - 3 tuần được áp dụng mức lãi suất là 0,4%/năm không phân biệt số tiền gửi. Các kỳ hạn còn lại có lãi suất tăng dần theo số tiền gửi.

Với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, khách hàng được áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng. Khi chọn kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tăng lên 4,5%/năm. Với kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, VPBank niêm yết mức lãi suất 5%/năm. Kỳ hạn dài hơn, từ 24 đến 36 tháng, được hưởng mức lãi suất cao nhất trong nhóm này, là 5,1%/năm.

Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, khách hàng cũng được hưởng lãi suất tương đương với nhóm dưới 1 tỷ đồng. Cụ thể: 3,6%/năm cho kỳ hạn 1 – 5 tháng; 4,5%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,1%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Với số tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất không có nhiều khác biệt ở các kỳ hạn ngắn. VPBank vẫn giữ mức 3,6%/năm cho kỳ hạn 1 – 5 tháng; 4,5%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; và 5%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng. Tuy nhiên, ở kỳ hạn 24 và 36 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất nhỉnh hơn, đạt mức 5,2%/năm.

Với các khoản tiền gửi từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, lãi suất được cải thiện hơn. Cụ thể, kỳ hạn 1 – 5 tháng được áp dụng mức lãi suất 3,7%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng là 5,1%/năm; và các kỳ hạn dài 24 và 36 tháng được niêm yết ở mức 5,3%/năm.

Đối với khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, đây là nhóm được VPBank ưu đãi lãi suất cao nhất tại quầy. Kỳ hạn 1 – 5 tháng hưởng lãi suất 3,8%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng là 5,1%/năm; và kỳ hạn 24 – 36 tháng được duy trì ở mức 5,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi qua kênh online tháng 9/2025

Khi gửi tiền tiết kiệm qua kênh online, khách hàng được VPBank ưu đãi lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn và mức tiền gửi, dao động trong khoảng 0,4 - 5,5%/năm.

Với số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, khách hàng được hưởng lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,8%/năm cho các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Với khoản tiền từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, mức lãi suất được giữ nguyên như nhóm dưới 1 tỷ đồng.

Đối với khách hàng gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất bắt đầu có sự khác biệt rõ rệt: 3,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,8%/năm cho kỳ hạn 2 – 5 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,4%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Với số tiền từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, VPBank áp dụng mức lãi suất khá hấp dẫn: 3,8%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,9%/năm cho kỳ hạn 2 – 5 tháng; 4,8%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,5%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Đặc biệt, với khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên qua kênh online, VPBank áp dụng mức lãi suất cao nhất: 3,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4,0%/năm cho kỳ hạn 2 – 5 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.