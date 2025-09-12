Khách hàng VPBank chú ý: Các thông tin sau đây hoàn toàn được bảo mật, không đưa vào hệ thống CIC

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi thông báo liên quan đến sự cố an ninh mạng tại CIC.

Ngân hàng cho biết, các dữ liệu báo cáo lên CIC mà VPBank và các ngân hàng trong hệ thống đang thực hiện tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam) quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam và Quyết định số 573/QĐ-NHNN ngày 29/03/2024 của Thống đốc NHNN về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.

Theo đó, các thông tin sau hoàn toàn được BẢO MẬT tại hệ thống dữ liệu của VPBank và KHÔNG được đưa vào hệ thống dữ liệu báo cáo CIC, gồm:

- Thông tin về dữ liệu đăng nhập hệ thống ngân hàng điện tử gồm: tên đăng nhập (username), mật khẩu đăng nhập (password), thông tin sinh trắc học cá nhân.

- Thông tin về dữ liệu liên quan đến thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, gồm: dãy 16 số in trên mặt trước thẻ, mã số CVV/CCC in trên mặt sau của thẻ.



VPBank sở hữu hệ thống ngân hàng điện tử hiện đại với mức độ bảo mật đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cao nhất như ISO 27001, PCI DSS. Tài sản và các giao dịch của khách hàng tại VPBank được bảo mật thông qua nhiều lớp như xác thực sinh trắc học, xác thực qua mã OTP và SmartOTP (là hai loại mã do hệ thống sinh ra trong quá trình xác thực, không có thông tin lưu trữ và không có khả năng lộ lọt ngoại trừ trường hợp người dùng trực tiếp cung cấp mã này cho người khác hoặc người dùng bị chiếm quyền sử dụng thiết bị).



Hiện tại, các cơ quan chức năng như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đang khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng và các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước để triển khai đồng bộ những biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để ứng phó, xác minh và bảo đảm an ninh mạng.

