Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội

Với tình hình biến động giá vàng trong khoảng thời gian vừa qua, không cần nói cũng biết: Vàng trở thành tài sản đầu tư sinh lời được quan tâm nhất nhì hiện nay. Thậm chí, nhiều người còn chia sẻ, họ đã "nhịn ăn nhịn tiêu", cắt bỏ biết bao chi phí sinh hoạt để dành tiền dồn qua đầu tư kim loại quý này. Tuy nhiên, mua vàng cũng là một khoản tiền mà bạn cần cân đối - không nên sắm quá nhiều khi điều kiện tài chính không cao, nhằm có tiền phòng thân cho nhiều khoản chi phí khác.

Chỉ còn 1,4 triệu "phòng thân" vì vay nợ... mua vàng

Cụ thể, một cô nàng đã thu hút nhiều chú ý sau khi chia sẻ câu chuyện mua 2 chỉ vàng của mình. Cô viết: "Tiền có: 16 triệu, tiền vay: 10 triệu, giả 3,5 triệu trong 3 tháng (Vay bạn thân, giả lãi nó xíu cho lịch sự, nó cũng không lấy đâu nhưng mình mời bữa bia là oke). Giờ trong ví còn 1,4 triệu chi tiêu đến ngày 20/9 có 10 triệu lương. Liều mạng thế nhỉ... Tiền học của con, tiền nhà, tiền điện,... hết đều đều 8 củ mỗi tháng. Vàng có sức hút thật".

Ngay trong những dòng chia sẻ của mình, cô nàng cũng thừa nhận mình "liều" khi bỏ tiền mua vàng trong khi bản thân chỉ có 16 triệu, còn phải đi vay thêm bạn bè 10 triệu. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng ngậm ngùi "cô gái này liều thật" và góp ý với chính chủ về cách chi tiêu. Tuy nhiên, ở diễn biến khác, một số ý kiến cũng bày tỏ, việc vay tiền mua vàng là không sai nhưng cô nàng cần có kế hoạch tài chính để không rơi vào tình trạng "rỗng túi" sau này.

Nhiều người lắc đầu khi chứng kiến cô nàng vay nợ mua vàng

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- "Không có thì thôi chị ơi. Đua vàng đầu tư phải là người có dòng tiền chứ đi vay rồi bóp mồm bóp miệng suy nghĩ nhọc người lắm ạ!".

- "Khi đi vay để mua vàng thì giây phút đó bạn đã không thuộc về 'cuộc chơi' này rồi".

- "Động lực nào mà chị liều thế".

- "Vàng đang xuống mà, sao không chờ nhịp giảm hẳn mua. Mà mua thì mua tiền nhàn rỗi, mua đều đặn, có kế hoạch tích sản rõ ràng, lâu dài. Chứ vay tiền mua chộp giật, tiền ăn không có, thiếu trước hụt sau thì dễ mà bán lắm".

- "Nhìn khía cạnh khác thì là 'có nợ vào sẽ có động lực hơn' nói chung là mình thấy cũng ok, giúp bản thân cố gắng và tiết kiệm hơn".

- "Đúng rùi nên yêu thích vàng thì sẽ không mua đồ linh tinh nữa. Có tiền chỉ nghĩ mua vàng rất tốt em. Em nên tích lũy nhưng có thì nhớ đừng kể cho ai nhé và mua trong tầm tay chút có ít bỏ mỗi tháng vài triệu, khi nào đủ thì mua để lấy động lực phấn đấu trong công việc".

Tại sao bạn cần cân đối giữa các khoản đầu tư và chi phí sinh hoạt?

Hiện nay, nhiều người sớm quan tâm đến đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng,... Tuy nhiên, có một thực tế không ít người bỏ qua: sự cân bằng giữa việc đầu tư và chi tiêu cho đời sống hằng ngày. Nếu bạn dồn hết thu nhập vào đầu tư mà quên mất nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, áp lực tài chính sẽ khiến bạn nhanh chóng kiệt quệ. Ngược lại, nếu chỉ lo chi tiêu mà bỏ mặc việc tích lũy và đầu tư, tương lai tài chính sẽ dễ rơi vào bấp bênh.

Cân đối giữa đầu tư và chi phí sinh hoạt mang lại 3 lợi ích lớn:

Thứ nhất, giữ được sự an toàn cho hiện tại. Tiền dành cho sinh hoạt cơ bản như ăn uống, đi lại, y tế, giáo dục… giúp bạn duy trì một cuộc sống ổn định, không phải lo lắng thiếu trước hụt sau. Đây là nền tảng để bạn có thể yên tâm theo đuổi các cơ hội đầu tư dài hạn.

Hãy phân bổ hợp lý dòng tiền giữa đầu tư và chi phí sinh hoạt. Ảnh minh hoạ

Thứ hai, tạo ra sự linh hoạt tài chính. Khi bạn phân bổ hợp lý, sẽ luôn có một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ như mất việc, bệnh tật hay khủng hoảng kinh tế. Điều này giúp bạn không phải bán tháo tài sản đầu tư trong lúc thị trường bất lợi.

Thứ ba, đảm bảo tương lai bền vững. Đầu tư thông minh mang lại nguồn thu nhập thụ động và gia tăng giá trị tài sản. Nhưng chỉ khi bạn duy trì được thói quen chi tiêu khoa học, khoản lợi nhuận này mới thực sự phát huy ý nghĩa, thay vì bị xoay vòng để trả cho những khoản nợ phát sinh do chi tiêu thiếu kiểm soát.

Một cách đơn giản để cân đối là áp dụng nguyên tắc 50-30-20: 50% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân và 20% cho tiết kiệm, đầu tư. Tùy tình hình tài chính, con số này có thể linh hoạt, nhưng quan trọng nhất là bạn phải nắm rõ dòng tiền của mình đi đâu và phục vụ mục tiêu gì.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng: Đầu tư là để cuộc sống tốt hơn, chứ không phải khiến bạn sống chật vật trong hiện tại. Biết cân bằng giữa chi tiêu và đầu tư không chỉ giúp bạn yên tâm tận hưởng từng ngày, mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai.