Thế hệ trung niên: Cày cả đời nhưng sợ nghỉ hưu

Ở độ tuổi 40-50, nhiều người đã tích lũy được một khoản không nhỏ. Họ có nhà cửa, có sổ tiết kiệm, thậm chí đã lên kế hoạch hưu trí. Thế nhưng, nếu hỏi thẳng “nếu ngày mai nghỉ việc, anh/chị có sẵn sàng không?”, phần lớn đều lắc đầu.

Nỗi sợ không nằm ở chuyện thiếu tiền, mà nằm ở việc không còn quen với nhịp sống có thu nhập đều đặn. Sau hàng chục năm “cày” liên tục, mỗi tháng lĩnh lương trở thành một sự đảm bảo tâm lý. Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc mất đi sự chắc chắn ấy, và đối với nhiều người trung niên, đó là cú sốc thật sự.

Ảnh minh hoạ

Không ít trường hợp sau khi nghỉ hưu vài năm lại quay về đi làm. Họ chọn nhận dự án nhỏ, dạy thêm, hoặc khởi sự kinh doanh, không hẳn vì cần tiền mà vì không chịu nổi cảm giác không kiếm ra tiền. Tâm lý “còn làm còn có giá trị” khiến nhiều người khó chấp nhận mình chỉ sống bằng khoản tích lũy.

Một lý do khác: chi tiêu hiện đại ngày càng nhiều biến động. Con cái đi học, cha mẹ già cần chăm sóc, bản thân thì lo sức khỏe khiến họ có cảm giác tiền chưa bao giờ đủ. Dù con số trong sổ tiết kiệm có dày cỡ nào, nỗi lo “sẽ hết” luôn thường trực.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia tài chính cho rằng để chuẩn bị nghỉ hưu không chỉ cần tích lũy tài sản, mà còn phải luyện cho mình “tâm lý nghỉ hưu”. Điều này bắt đầu bằng việc tập sống dựa trên quỹ hưu, quỹ tiết kiệm ngay từ khi còn đi làm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lương. Khi quen với dòng tiền không đều nhưng vẫn đủ trang trải, nỗi lo “không có thu nhập” sẽ giảm dần.

Nghỉ hưu không nên được nhìn như điểm kết thúc, mà là một chương mới: có thêm thời gian cho bản thân, trải nghiệm mới, công việc mới ít áp lực hơn. Thế hệ trung niên, nếu sớm học cách “thả” một phần gánh nặng kiếm tiền, sẽ nhận ra rằng cuộc sống sau 50 không đáng sợ, mà có thể là khoảng thời gian đáng tận hưởng nhất.