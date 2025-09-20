Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào: Tài sản lớn hơn cả vốn hóa BIDV, VietinBank, xếp trên Chủ tịch Samsung, Donald Trump trong bảng xếp hạng người giàu thế giới

Theo cập nhật từ Forbes, đến hết ngày 19/9, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có khối tài sản 15 tỷ USD, xếp thứ 175 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài tài sản.

Con số 15 tỷ USD đưa ông Vượng xếp trên nhiều tên tuổi “đình đám” trong bảng xếp hạng người giàu như Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Tổng thống Mỹ Donald Trump hay huyền thoại đầu cơ George Soros…

Chỉ tính riêng trên sàn chứng khoán Việt Nam, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phiếu VIC) ước tính đã lên đến gần 283.000 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn lớn hơn vốn hóa của nhiều ngân hàng lớn như, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank,…

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ cổ phiếu Vingroup (mã VIC) bứt phá mạnh. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu này đã tăng gần 280% qua đó lập đỉnh mới tại mức 153.200 đồng/cp. Vốn hóa thị trường cuả Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục hơn 590.000 tỷ đồng (~22 tỷ USD), tăng hơn 435.000 tỷ so với đầu năm.

Cổ phiếu VIC bứt phá mạnh trong bối cảnh Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này cho đến thời điểm hiện tại.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup đạt 130.476 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 11.159 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ 2024.

Trong mảng Công nghệ – Công nghiệp, VinFast bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm. Riêng mảng xe máy điện, VinFast lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, nửa đầu 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu từ bán bất động sản đạt 70.500 tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2năm 2025.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Vietcap dự phóng doanh số xe ô tô điện sẽ tăng trưởng 55%/24% so với cùng kỳ trong năm 2025/26, lần lượt đạt 151.000 và 187.000 chiếc. Đồng thời, kỳ vọng Việt Nam sẽ duy trì là thị trường cốt lõi của VinFast, được thúc đẩy bởi việc phổ cập xe điện ngày càng tăng ở cả đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp B2B (dịch vụ gọi xe, giao hàng).

Theo Vietcap, định hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ của Chính phủ có thể mở đường cho các ưu đãi bổ sung tiềm năng cho xe điện. VinFast, với vị thế là thương hiệu xe điện hàng đầu Việt Nam, có vị thế tốt để hưởng lợi từ định hướng chính sách này, được củng cố bởi mạng lưới trạm sạc rộng khắp, danh mục sản phẩm đa dạng và các dịch vụ hậu mãi hấp dẫn.

Vietcap dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Vingroup đạt 20.100 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận nửa cuối năm 2025 sẽ được thúc đẩy bởi doanh số bán bất động sản mạnh mẽ hơn so với nửa đầu năm, nhờ giá trị hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận, chủ yếu từ dự án Royal Island và các giao dịch bán lô lớn mới. Lợi nhuận hoạt động của mảng khách sạn dự kiến tiếp tục duy trì tích cực từ quý 2/2025, qua đó bù đắp cho khoản lỗ từ mảng công nghiệp.